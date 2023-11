Guerre entre Israël et le Hamas : comment le pays s’est laissé surprendre le 7 octobre ?

Durée de la vidéo : 2 min

À l’horreur s’est ajoutée la sidération le 7 octobre, parce que les Israéliens pensaient être en sécurité. Le mythe d’Israël comme pays sécurisé s’est donc effondré. Un mois après le massacre, on en sait davantage sur ce qui a permis ces attaques sanglantes du Hamas.

Le 7 octobre, 2 000 combattants du Hamas attaquaient Israël par surprise. Résultats : 1 400 morts, la pire agression de son histoire. Comment le pays a-t-il pu être ainsi dépassé ? L'opération était préparée de longue date et dans le plus grand secret. Au petit matin, des responsables du Hamas s'apprêtent à lancer l'offensive au sol. Ils attaquent le mur qui sépare Gaza d'Israël. 29 brèches seront détectées. Leur plan est d'abord de cibler les bases militaires les plus proches de Gaza, afin de déborder les soldats et de s'emparer de leurs chars.

Des soldats qui se sont entraînés pendant des mois

Le Hamas était redoutablement armé, avec des milliers de kalachnikovs, de lance-roquettesn et de grenades. Des armes qui ont été en partie fabriquées dans les tunnels de Gaza. Mais c'est au grand jour dans l'enclave palestinienne que les assaillants se sont entraînés pendant des mois. Ils ont répété chaque geste et ont même reproduit à l'identique les bases militaires israéliennes.