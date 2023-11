Guerre entre Israël et le Hamas : en Cisjordanie, les colons s’arment de plus en plus

Article rédigé par franceinfo - B. Mousset, F. Labigne France Télévisions

Un mois après l’attaque du Hamas, les colons israéliens en Cisjordanie vivent dans la crainte d’un nouveau 7 octobre. Résultat : ils sont de plus en plus nombreux à s’armer et leur gouvernement les y encourage.

Nous ne sommes pas au Texas mais dans un centre de tir en Cisjordanie. Encadrés par un professeur, les élèves qui s’entraînent sont des colons israéliens. Des hommes et des femmes encore traumatisés par les attaques du Hamas, le 7 octobre dernier. Alors savoir bien viser et atteindre sa cible est devenu, pour eux, une nécessité. "J’ai un fils, il a 1 an et 7 mois et je veux le protéger des Palestiniens et du Hamas parce que nous sommes entourés de villages palestiniens", a confié Shir Fishman, habitante de la colonie Gush Etzion. Le délai d’obtention d’une arme raccourci Depuis le 7 octobre, les civils israéliens des colonies sont protégés par leur armée. Dans ces territoires, la tension reste très vive, des colons attaquent régulièrement les Palestiniens mais ils estiment avant tout vouloir se défendre. Le gouvernement israélien encourage les civils à porter des armes, avec un règlement simplifié. La formation est toujours de 4h30 mais le délai d’obtention a été raccourci, les ventes ont depuis bondi. Pour acheter un pistolet, il faut compter 1 000 euros en moyenne. Depuis trois semaines, 40 000 demandes d’obtention auraient déjà été validées.