Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 22 novembre

Un véritable tournant dans le conflit. La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 47e jour, mercredi 22 novembre, et, pour la première fois, un accord entre les deux belligérants, conclu sous l'égide du Qatar, pour une trêve humanitaire dans la bande de Gaza et la libération d'otages enlevés le 7 octobre en échange de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, a été conclu. Franceinfo vous résume ce qu'il faut retenir de cette journée décisive.

Un accord trouvé dans la nuit

Le gouvernement israélien a donné son feu vert pour un accord permettant la libération d'au moins 50 otages capturés le 7 octobre par le Hamas, en échange d'une pause de quatre jours dans les combats à Gaza, et de la libération de prisonniers palestiniens.

Selon le Hamas, l'accord prévoit la libération, pendant les quatre jours de trêve, de 50 otages, "des femmes et des enfants de moins de 19 ans", contre celle de 150 Palestiniens, des "femmes et des enfants" également de moins de 19 ans, détenus par Israël. Israël a publié les noms de 300 détenus palestiniens susceptibles d'être libérés. Parmi eux figurent 33 femmes, 123 adolescents et 144 hommes d'environ 18 ans.

Pas de libération d'otages avant vendredi

Aucun otage israélien aux mains du Hamas ne sera libéré avant vendredi a annoncé dans la soirée le chef du Conseil national de la sécurité israélien, Tzachi Hanegbi, alors que la trêve et les premières libérations étaient attendues jeudi.

"Les négociations pour la libération de nos otages se poursuivent sans cesse". Le début de la libération n'interviendra "pas avant vendredi", a-t-il déclaré dans la nuit dans un communiqué, sans donner d'explications.

"Cette guerre continue", affirme le Premier ministre israélien

Benyamin Nétanyahou s'est exprimé dans une allocution en début de soirée, soit quelques heures après l'annonce d'un accord. "Cette guerre continue jusqu'à ce que l'on atteigne tous nos objectifs, récupérer nos otages et anéantir le Hamas", a-t-il affirmé. La Croix-Rouge va pouvoir apporter des médicaments aux otages, a-t-il également annoncé.

Des convois humanitaires pendant la trêve

Selon le Qatar, la trêve doit permettre l'entrée d'un "plus grand nombre de convois humanitaires et d'aide d'urgence, y compris du carburant". Gaza est soumise depuis le 9 octobre à un "siège total" imposé par Israël. "Au moins 200 à 300 camions entreront, dont huit camions de carburant et de gaz", selon un cadre du Hamas, Taher al-Nounou.

La communauté internationale salue l'accord trouvé entre Israël et le Hamas

Le président américain Joe Biden s'est dit "extraordinairement satisfait" de la libération prochaine d'otages. "Je salue l'annonce d'un accord pour la libération d'otages et une trêve humanitaire", a de son côté réagi Emmanuel Macron sur le réseau social X. Un porte-parole du secrétaire général de l'ONU a pour sa part évoqué "un pas important", mais a affirmé qu'il reste "beaucoup à faire".

L'Iran met en garde contre une extension du conflit si la trêve ne dure pas

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a mis en garde contre un débordement de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien si une trêve censée entrer en vigueur jeudi n'était pas durable. Si le cessez-le-feu ne dure pas "les conditions dans la région ne resteront pas les mêmes qu'avant le cessez-le-feu et la guerre va s'étendre", a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne Al-Mayadeen, basée à Beyrouth, selon l'agence de presse iranienne Fars.

L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile de croisière visant le sud du pays

L'armée israélienne a annoncé avoir intercepté avec un avion de chasse un "missile de croisière", en pleine guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Après des informations sur une intrusion dans l'espace aérien dans la zone de la ville d'Eilat, la ville la plus au sud d'Israël, l'armée a publié un communiqué affirmant qu'"un chasseur de l'armée de l'air israélienne a intercepté avec succès un missile de croisière qui était lancé vers Israël". Elle précise qu'"aucune infiltration en territoire israélien n'a été identifiée"".