Guerre entre Israël et le Hamas : il n'y aura pas de libérations d'otages avant vendredi au plus tôt, selon la sécurité nationale israélienne

Il n'y aura pas de libérations d'otages israéliens avant vendredi 24 novembre, dans le cadre de l'accord passé entre Israël et le Hamas, comme l'affirmaient plusieurs médias. Israël et le Hamas ont annoncé, mercredi, la conclusion d'un accord prévoyant la libération de 50 otages retenus depuis les attaques terroristes du 7 octobre, en échange de 150 prisonniers palestiniens et d'une trêve de quatre jours dans la bande de Gaza. D'après le chef du Conseil national de sécurité d'Israël, Tzachi Hanegbi, la libération de certains otages israéliens se fera au plus tôt que le vendredi.

Dans un communiqué publié dans la soirée du mercredi, Tzachi Hanegbi a déclaré que la phase de libération de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas se déroulerait comme prévu et que la première tranche d'otages israéliens serait libérée vendredi. "Les négociations pour la libération de nos otages se poursuivent sans cesse". Le début de la libération n'interviendra "pas avant vendredi", a-t-il indiqué dans la nuit dans un communiqué, sans donner d'explications.

Le nom des otages concernés n'a pas encore été dévoilé, et on ignore par exemple si des ressortissants français toujours portés disparus seront libérés par le Hamas. Le ministère de la Justice israélien a, de son côté, publié mercredi une liste de 300 noms de Palestiniens libérables.