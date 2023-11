Direct Guerre entre Israël et le Hamas : la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, "espère" que des Français feront partie des otages libérés

Le gouvernement israélien a approuvé un accord avec le Hamas prévoyant la libération de 50 otages en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza. "Nous espérons qu'il y a des Français parmi eux", a réagi sur France Inter la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, mercredi 22 novembre. "Il faut saluer cet accord. C'est un moment de réel espoir, c'est la première fois qu'on est aussi près de libérations effectives", a ajouté la cheffe de la diplomatie française. Suivez la situation dans notre direct.

Le Hamas salue une "trêve humanitaire". "Les dispositions de cet accord [prévoyant des échanges d'otages détenus par le mouvement islamiste dans la bande de Gaza contre des prisonniers palestiniens] ont été formulées conformément à la vision de la résistance et de la détermination qui visent à servir notre peuple et à renforcer sa ténacité face à l'agression", a réagi l'organisation islamiste. "Nous confirmons que nos mains resteront sur la gâchette et que nos bataillons triomphants resteront aux aguets", a-t-elle averti.

Joe Biden se dit "extraordinairement satisfait" de l'accord sur les otages. Le président américain Joe Biden s'est dit "extraordinairement satisfait" de la libération prochaine d'otages enlevés en Israël par des militants du Hamas le 7 octobre, au titre d'un accord auquel Israël a donné son feu vert, mercredi 22 novembre.

Début de l'accalmie dans les prochaines 24 heures. Le Qatar, qui a évoqué une "pause humanitaire", précise que son début "sera annoncé dans les prochaines 24 heures et durera quatre jours, avec possibilité de prolongation".

Cinquante otages concernés. Les Etats-Unis s'attendent à ce que "plus de 50" otages soient libérés par le Hamas à Gaza. De son côté, la diplomatie qatarie a confirmé les détails de l'accord révélés plus tôt par les belligérants : la libération de "50 femmes et enfants civils actuellement détenus dans la bande de Gaza" en échange de la libération d'un "certain nombre de femmes et d'enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes". "Le nombre de personnes libérées sera augmenté au cours des étapes ultérieures de la mise en œuvre de l'accord", a assuré le ministère qatari des Affaires étrangères.