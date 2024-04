Direct Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne affirme avoir visé des sites du Hezbollah, dans l'est du Liban

Des frappes israéliennes ont visé, dimanche 7 avril à l'aube, l'est du Liban, où le Hezbollah est fortement implanté. L'armée a affirmé sur Telegram que "des avions de combat ont frappé un complexe militaire et trois autres sites d'infrastructures terroristes appartenant au réseau de défense aérienne du Hezbollah, dans la région de Baalbek, au Liban". Elle dit avoir visé ces sites en riposte à la destruction d'un de ses drones par le mouvement islamiste samedi au-dessus du Liban. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, qui entre dans son septième mois, des échanges de tirs opposent quotidiennement l'armée israélienne au Hezbollah, qui soutient le Hamas. Suivez notre direct.

Le Royaume-Uni "choqué par le bain de sang" à Gaza. "Cette terrible guerre doit cesser. Les otages doivent être libérés. L'aide (...) doit affluer", a déclaré le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, dans un communiqué. Il a aussi assuré que son pays continue "à défendre le droit d'Israël à vaincre la menace des terroristes du Hamas et à défendre sa sécurité".

Le plus grand hôpital de Gaza a été réduit à une "coquille vide", selon l'OMS. "Al-Chifa, autrefois l'épine dorsale du système de santé à Gaza, n'est plus qu'une coquille vide avec des tombes", a écrit le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X. Dans un communiqué, l'OMS a annoncé qu'il n'y avait plus aucun patient dans l'hôpital al-Chifa, après le retrait de l'armée israélienne.

Des pourparlers en cours en vue d'une trêve. Selon des médias américains, dont le New York Times, le chef de la CIA, Bill Burns, est ce week-end au Caire pour rencontrer le chef du Mossad israélien, David Barnea, ainsi que des responsables égyptiens et qataris. La Maison Blanche a confirmé des pourparlers.