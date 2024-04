Guerre entre Israël et le Hamas : à Gaza le système de santé s’effondre

Après six mois de guerre, la situation des hôpitaux dans la bande de Gaza est de plus en plus critique, lorsqu’ils ne sont pas complètement détruits.

Une mère ne sait plus à quel saint se vouer pour aider son fils grièvement blessé lors d’un bombardement. Ses jambes sont paralysées, il ne marchera plus jamais, il sanglote, elle est au désespoir. "Il n’y a plus de médicaments dans cet hôpital, il n’y a plus des poches urinaires dont mon fils a besoin, même pas un pauvre anti-douleur. Mon fils porte la même couche depuis trois jours", témoigne-t-elle.

Arrêt de soins des maladies chroniques

Le système de santé à Gaza est à l’agonie. Seul un hôpital fonctionne encore dans le nord de la bande de Gaza. Il est saturé de patients malades ou blessés. "Filmez notre vie impossible, il n’y a pas de lit disponible, pas de médicaments, rien", désespère un homme. Selon les médecins, chaque jour, quinze enfants sont admis parce qu’ils souffrent de malnutrition. 23 enfants en sont morts dans le nord de l’enclave selon le ministère de la Santé du Hamas. Dans un quartier au nord de la ville de Gaza, presque toutes les pharmacies ont été détruites.



Un homme âgé souffre de diabète, il n’a que des médicaments périmés. Beaucoup de maladies chroniques comme les insuffisances cardiaques ne sont plus soignées, faute d’infrastructure et de médicaments. Le plus grand centre hospitalier de l’enclave n’est plus qu’un champ de ruines.