Guerre entre Israël et le Hamas : six mois de traumatisme depuis les attaques du 7 octobre

Six mois jour pour jours après les attaques du 7 octobre en Israël, les familles d'otages restent dans une insoutenable attente. Un vaste rassemblement a été organisé à Jérusalem dimanche 7 avril.

Benyamin Netanyahou a été conspué par des milliers de manifestants à Tel Aviv, en Israël, samedi 6 avril. Le Premier ministre est accusé, entre autres, de ne pas donner la priorité à la libération des 129 otages, toujours aux mains du Hamas. Six mois après les attaques, sur le site du festival Nova, les 364 personnes tuées ont été représentées par une photo. À Réïm aussi, Benyamin Netanyahou est critiqué.



"Vous ne pouvez pas oublier une telle expérience"

Citoyenne franco-israélienne, Batsheva Yaalomi attend et espère que son mari revienne. Ce dernier a été enlevé dans l'un des kibboutz attaqués par les terroristes le 7 octobre 2023. "Il y a des jours où je me dis que c'est un homme fort, il va être OK, il va survivre, il reviendra", souligne-t-elle. D'autres jours, cette mère de famille craint qu'il ne soit plus vivant.



Le jour de l'attaque, Batsheva Yaalomi est parvenue à s'enfuir avec ses deux filles, mais son mari et son fils ont été emmenés par les terroristes. Après 51 jours de détention, son fils de 12 ans a été libéré. "Vous ne pouvez pas oublier une telle expérience", déplore la mère de famille. Ses enfants demandent chaque jour à leur mère si leur père reviendra. Elle ne sait pas, mais elle tient à délivrer un message de paix. "Nous devons trouver une solution pour vivre les uns à côté des autres", implore-t-elle.