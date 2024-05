Direct Guerre à Gaza : Israël et le Hamas dénoncent les mandats d'arrêt réclamés à la Cour pénale internationale

Israël et le Hamas ont dénoncé, lundi 20 mai, les mandats d'arrêt réclamés à la Cour pénale internationale contre leurs dirigeants pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés. Directement visé, le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a ainsi "rejeté avec dégoût la comparaison du procureur de La Haye entre Israël", pays "démocratique", et "les meurtriers de masse du Hamas". De son côté, le mouvement palestinien a dénoncé "les tentatives du procureur (...) d'assimiler la victime au bourreau". Suivez notre direct.

Les Etats-Unis s'indignent, la France soutient. Le président américain, Joe Biden, principal allié d'Israël, a jugé "scandaleux" le mandat d'arrêt réclamé contre Benyamin Nétanyahou, estimant qu'"il n'y a pas d'équivalence" entre Israël et le Hamas. La France, elle, "soutient" la CPI et son "indépendance", selon le Quai d'Orsay, qui condamne les "massacres antisémites perpétrés par le Hamas" et dénonce "le caractère inacceptable des pertes civiles dans la bande de Gaza".

De nouvelles frappes sur Gaza. Des avions et des hélicoptères militaires israéliens ont mené de nouvelles frappes, lundi, sur la bande de Gaza, où des combats au sol ont également lieu entre soldats et groupes armés palestiniens. Dans le nord du territoire palestinien, l'armée de l'air a bombardé la ville de Gaza et le camp de réfugiés de Jabaliya, où l'armée a fait état des combats "peut-être les plus acharnés" depuis octobre. Dans le sud, une frappe a touché une maison du quartier de Tal al-Sultan, dans l'ouest de la ville de Rafah, faisant trois morts et huit blessés, selon des sources hospitalières.

Des corps d'otages retrouvés dans des tunnels. L'armée israélienne a fait savoir que les corps de quatre otages retrouvés dans la bande de Gaza vendredi se trouvaient dans des tunnels de Jabalia, où avaient eu lieu des combats intenses les jours précédents. Ces quatre personnes auraient été tuées lors de l'attaque du 7 octobre, notamment en tentant de fuir le festival Nova.