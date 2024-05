Direct Festival de Cannes 2024 : la flamme olympique attendue pour la montée des marches

Invitée exceptionnelle en bas des marches. Le Festival de Cannes a pourtant vu défiler les plus grandes stars de la planète, mais c'est une hôte de marque qui est attendue mardi 21 mai, puisque la flamme olympique fait étape sur la Croisette. Depuis son arrivée à Marseille le 8 mai, elle a déjà parcouru quelques départements au milieu de la ferveur populaire. A Cannes, le public devrait également être au rendez-vous. Portée par l'athlète paralympique français Arnaud Assoumani, la torche se voit donc dérouler le tapis rouge. Suivez notre direct.

Une journée placée sous le signe de l'olympisme. En marge de cette montée des marches historique, le film Olympiques ! La France des Jeux, un documentaire de Mickaël Gamrasni, sera projeté dans la soirée. Il retrace "un siècle de participations aux JO, qui ont marqué à jamais notre mémoire collective", expose le Festival. Des champions olympiques et paralympiques comme David Douillet, Guy Drut, Jean Galfione, Céline Gerny, Laura Flessel, Laure Manaudou et Cédric Nankin y témoignent, et seront présents au Festival.

Christophe Honoré et l'ombre de Marcello Mastroianni. Le réalisateur français Christophe Honoré revient pour la troisième fois en compétition avec Marcello Mio. Dans ce film, l'acteur italien Marcello Mastroianni, dont on fête le 100e anniversaire de la naissance, est évoqué à travers sa fille Chiara, aux côtés de Catherine Deneuve, mère de l'actrice, et de ses proches.

Paolo Sorrentino en habitué. Septième apparition en compétition pour le réalisateur italien Paolo Sorrentino avec Parthénope, un film qui retrace les amours impossibles d'une jeune femme avec, comme décor, Naples, "ville qui ensorcèle, enchante, hurle, rit et peut nous faire mal", assure le synopsis. Nouvelle chance de Palme d'or pour le cinéaste, qui a reçu le Prix du jury en 2008 pour Il Divo.