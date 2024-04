Direct Conflit au Proche-Orient : la famine "s'intensifie" dans la bande de Gaza, alerte le chef de l'UNRWA

La faim menace de plus en plus la bande de Gaza. C'est le constat du patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, qui a appelé à préserver son organisation. Attaquée par Israël au sujet de liens, avérés ou non, entre ses employés et l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, l'UNRWA subit des carences de financement depuis le début de l'année. "Démanteler l'UNRWA aura des répercussions durables", a prévenu son patron, arguant qu'à court terme, "cela va aggraver la crise humanitaire à Gaza et accélérer l'arrivée de la famine". "A long terme, cela mettra en danger la transition d'un cessez-le-feu vers 'le jour d'après' en privant une population traumatisée de services essentiels", a insisté le chef de l'Agence qui gérait des écoles et hôpitaux à Gaza. Suivez notre direct.

Des frappes du Hezbollah ont fait 14 blessés en Israël. L'organisation islamiste libanaise a visé mercredi un poste de commandement militaire dans le nord d'Israël, qui a déploré 14 soldats blessés, "en riposte" à la mort de trois de ses combattants la veille dans des frappes israéliennes. Un porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a déclaré que son aviation avait "frappé en profondeur au Liban" et visé "une infrastructure terroriste utilisée par la force de défense aérienne du Hezbollah au nord de Baalbeck". Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas le 7 octobre, le Hezbollah mène des attaques quotidiennes contre Israël pour soutenir le mouvement islamiste palestinien, son allié.

Israël retient sa riposte face à l'Iran. L'Etat hébreu "se réserve le droit de se protéger" face à l'Iran, soutient son Premier ministre, Benyamin Nétanyahou, dont le gouvernement aurait envisagé un temps des frappes de représailles rapides contre Téhéran après l'attaque du week-end. Les autorités israéliennes répètent que l'attaque iranienne, avec plus de 350 drones et missiles lancés vers Israël dont la quasi-totalité ont été interceptés en vol, ne restera pas "impunie". Dans ce dossier, les Etats-Unis, allié historique d'Israël, ont fait savoir qu'ils ne soutiendraient pas une quelconque riposte militaire.

Les négociations au sujet de Gaza dans une impasse. Les pourparlers visant à faire cesser les hostilités dans la bande de Gaza et à libérer les otages israéliens "piétinent", a constaté mercredi le Premier ministre du Qatar, un des principaux médiateurs entre l'Etat hébreu et le Hamas. "Nous passons par une phase sensible", a ainsi reconnu Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, lors d'une conférence de presse. Mercredi soir, le Qatar a finalement déclaré "procéder à une réévaluation globale" de son rôle de médiateur de premier plan dans les tractations pour une pause dans les combats.