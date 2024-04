Violence des mineurs : placement en internat, points retirés aux examens, parents punis... Ce qu'il faut retenir du discours de Gabriel Attal

"L'autorité et la règle commune sont trop souvent défiées par certains jeunes". Le Premier ministre Gabriel Attal a pris la parole, jeudi 18 avril, depuis le parvis de l'hôtel de ville de Viry-Châtillon (Essonne), ville récemment marquée par la mort de Shemseddine, 15 ans, passé à tabac près de son collège. Quatre jeunes hommes, trois mineurs et un majeur, ont été mis en examen pour "assassinat" le 10 avril.

Emmanuel Macron a demandé mercredi à Gabriel Attal, lors du Conseil des ministres, de lancer une concertation pour trouver des solutions au "surgissement de l'ultraviolence", en particulier parmi les plus jeunes, avec l'objectif d'aboutir à un projet de loi avant l'été.

Le Premier Ministre a déroulé jeudi la feuille de route de son gouvernement sur ce "Grenelle" des violences, répartie en trois volets (judiciaire, parents et écrans, prévention). Avec le calendrier suivant : huit semaines de travail collectif, avec un point d'étape dans quatre semaines. "Nous avons besoin d'un sursaut d'autorité", a-t-il ajouté, déplorant "une addiction d'une partie de nos adolescents à la violence". Voici ce qu'il faut retenir de ses annonces.

Un placement en internat pour prévenir la délinquance

Gabriel Attal annonce que les jeunes pourront être placés en internat pour prévenir la délinquance, lors d'un discours à Viri-Chatillon (Essonne), le 18 avril 2024.

Gabriel Attal a d'abord annoncé le possible placement en internat des jeunes aux "mauvaises fréquentations". "Avant qu'un jeune ne tombe dans la délinquance, nous proposerons aux parents" cette solution, pour qu'il soit "loin de son quartier et de ceux qui le poussait à plonger", a étayé le chef du gouvernement. Il a également rappelé que les collégiens des quartiers prioritaires seront scolarisés tous les jours de la semaine de 8 heures à 18 heures.

Les parents "démissionnaires" punis financièrement

Pour le Premier ministre, "l'éducation, cela commence à la maison". Il souhaite en conséquence "responsabiliser les parents démissionnaires", afin qu'ils puissent "répondre des actes de leurs enfants". Il souhaite en conséquence que ces derniers fassent "l'objet de travaux d'intérêt général". S'ils ne se rendent pas aux convocations du juge, Gabriel Attal ouvre la porte à une "amende".

"Ce n'est pas seulement le parent qui vit avec l'enfant qu'il doit payer", précise-t-il, en référence aux mères seules. "Nous viendrons désormais chercher les deux parents pour payer les réparations. Ce n'est pas parce qu'un des parents a quitté le foyer qu'il doit se laver les mains de l'éducation de son enfant", a-t-il promis.

Des mesures sur les réseaux sociaux à venir

Au sujet des réseaux sociaux, le chef du gouvernement souhaite aller plus loin que des mesures sur "bannissement numérique". "Une proposition de loi portée par le député Laurent Marcangeli a été adoptée. Elle fixe la majorité numérique à 15 ans. Il faut désormais la faire appliquer", a-t-il également rappelé.

Gabriel Attal a surtout annoncé la remise des conclusions d'une commission sur les réseaux sociaux "à la fin du mois". Elles doivent permettre de lancer de nouvelles mesures.

La sécurité renforcée dans 350 écoles supplémentaires

"L'école doit rester un sanctuaire où la violence n'a jamais sa place", a martelé le Premier ministre, rappelant que 150 établissements à risques ont d'ores et déjà "vu leur sécurité renforcée". Il a annoncé que "350 écoles supplémentaires" vont être accompagnées prochainement.

Pour Gabriel Attal, "la bataille de l'autorité se gagne aussi dans les classes". Il a rappelé plusieurs mesures déjà prises, comme la mise en place des cours d'empathie et le doublement des heures de l'enseignement moral et civique, et a exhorté Nicole Belloubet à faire respecter, dès la rentrée prochaine, des règles de civisme comme "se lever dès qu'un professeur rentre dans la classe".

Des commissions éducatives dès l'école primaire

"Dès la rentrée prochaine, nous instaurons des commissions éducatives dès l'école primaire, avec des sanctions adaptées" à ce niveau, a promis Gabriel Attal. Il souhaite aussi que "les parents signent avec les établissements scolaires un contrat de droits et obligations", qui pourra ouvrir à des sanctions s'il n'est pas respecté. "Nous mettrons les quatre prochaines semaines à profit pour définir les contours de ce contrat et les sanctions auxquelles s’exposeraient les parents", a ajouté le Premier ministre.

Des points retirés aux examens pour les fauteurs de troubles

Gabriel Attal veut sanctionner les élèves "perturbateurs" à l'examen, lors d'un discours à Viri-Chatillon (Essonne), le 18 avril 2024.

Le Premier ministre veut également que les élèves perturbateurs voient leur cursus affecté par leurs actions. "Je suis favorable à ce que les jeunes qui perturbent le plus gravement les cours se voient sanctionnés sur leur brevet, leur CAP ou leur bac et qu'une mention 'Fauteur de troubles' puisse être indiquée dans Parcoursup", déclare Gabriel Attal. Matignon précise envisager notamment un retrait de points sur les notes obtenues aux examens. Mais ces sanctions ne sont pas irréversibles. "La condition pour effacer cette mention et retrouver ces points sera la réalisation d’activités d’intérêt général au sein de l’établissement scolaire", ajoute le bureau du Premier ministre.

Une remise en question de "l'excuse de minorité"

Gabriel Attal déclare vouloir ouvrir un débat sur "l'excuse de minorité", lors d'un discours à Viri-Chatillon (Essonne), le 18 avril 2024.

Le ministre de la Justice va "ouvrir le débat" pour voir si des "atténuations" à "l'excuse de minorité", principe qui fait qu'un mineur est sanctionné moins sévèrement qu'un majeur, sont "possibles" et "souhaitables", a déclaré Gabriel Attal. Eric Dupond-Moretti doit également réfléchir à la mise en place "d'une comparution immédiate devant le tribunal pour les jeunes à partir de 16 ans", au lieu de 18 ans