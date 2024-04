Deux fillettes agressées près d'une école à Souffelweyersheim, dans le Bas-Rhin, un suspect interpellé

Une intervention est en cours à Souffelweyersheim (Bas-Rhin), après l'agression de deux élèves près d'une école et d'un square, jeudi 18 avril, annonce la préfecture du Bas-Rhin. "Les deux élèves sont en urgence relative. Un suspect a été interpellé", précise la préfecture dans un communiqué. Une cellule d’urgence médico-psychologique est mise en place au sein de l’école concernée.

Les deux victimes sont des petites filles, âgées de 6 et 11 ans, a appris franceinfo de source proche du dossier, qui ajoute que l'attaque s'est produite entre 14 heures et 14h20. L'auteur, âgé d'une trentaine d'années, s'en est d'abord pris à la plus âgée devant le groupe scolaire, puis à la plus jeune, selon cette même source.