Attaque du Hamas contre Israël : plus de 100 morts dans l’attaque du kibboutz de Be’eri

Samedi 7 octobre, les combattants du Hamas ont pénétré dans le kibboutz de Be’eri, en Israël. Ils ont abattu plus de 100 personnes. Récit d’une matinée d’horreur.

Il est presque 6 heures, samedi 7 octobre, lorsque les hommes du Hamas pénètrent à l’intérieur de Be’eri, un kibboutz en Israël. Ils filment ensuite leur progression et passent de maison en maison. Des rafales de fusil retentissent. Surpris dans leur sommeil, les habitants sont froidement exécutés. Sur une vidéo, on aperçoit des véhicules calcinés et plusieurs corps sur la chaussée. Terrorisés, les habitants se réfugient dans les abris de sécurité.



Des incendies et pillages

"Dans l’abri, nous ne savions pas ce qu’il se passait. On entend des voix en arabe qui disaient : ‘Dieu est grand. Abattez les Juifs’. Ils ont essayé d’ouvrir la porte de l’abri", témoigne une rescapée. Peu après 7 heures, une partie des combattants repart à moto. Mais à l’intérieur, les violences se poursuivent.



Sur une vidéo, deux miliciens font les poches des personnes qu’ils viennent d’abattre. Plusieurs otages sont également emmenés vers Gaza. Ils ont pris le soin d’incendier les maisons. L’armée et les secours vont mettre plus de six heures à arriver. Ils découvrent plus d’une centaine de corps.