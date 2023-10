Attaque du Hamas contre Israël : Eitan, 12 ans, capturé par les hommes du Hamas

Durée de la vidéo : 1 min

Certains assaillants ont pu rentrer à Gaza avec des otages. Parmi eux, un enfant de 12 ans, de nationalité franco-israélienne, Eitan. Il a été enlevé sous les yeux de sa mère et sa sœur.

Eitan, 12 ans, un enfant Franco-israélien. Lui et son père sont portés disparus depuis l’attaque du samedi 7 octobre. Il était avec sa sœur, Yael, dans sa maison du kibboutz de Nir Oz, à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza. Ils ont été enlevés, avec leur mère, par les hommes du Hamas, sur deux motos différentes : Yael et sa mère sur l’une, Eitan sur l’autre. Ils rencontrent alors un char israélien. "La moto de sa mère s’est arrêtée, et celle d’Entant a continué. Depuis ce moment, on ne sait rien", raconte Ayala Yahalomi Luzon, la tante d’Eitan.

"Nous sommes morts d’inquiétude"

Le père, blessé lors de l’attaque, est toujours porté disparu. "J’ai peur pour lui. Peut-être qu’ils le frappent", confie sa grand-mère. Elle observe la situation se détériorer à Gaza, les menaces du Hamas d’exécuter les otages. Elle envisage le pire. "Qu’est-ce qu’il a cet enfant ? Est-ce qu’il tremble ? Est-ce qu’il a peur ? Est-ce qu’il a fait quelque chose ? Je ne sais pas. Cette incertitude nous tue, ma famille et moi. On ne dort pas. Nous sommes morts d’inquiétude", dit-elle. Eitan fait partie des 20 citoyens français toujours portés disparus.