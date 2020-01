Ce que l'on sait de l'attaque iranienne contre deux bases abritant des soldats américains en Irak

"Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre", a réagi le ministre iranien des Affaires étrangères après ces frappes.

Téhéran riposte. Cinq jours après l'élimination du général Qassem Soleimani par les Etats-Unis, l'Iran a répliqué, mercredi 8 janvier, en tirant des missiles contre deux bases abritant des soldats américains en Irak.

Ces raids font redouter une escalade régionale ou un conflit ouvert, même si dirigeants américain et iranien ont rapidement semblé vouloir calmer le jeu. Franceinfo récapitule ce que l'on sait à ce sujet.

Que s'est-il passé ?

Le Pentagone a confirmé que plus d'une douzaine de missiles avaient été lancés à 1h30 (23 heures mardi, heure de Paris) depuis l'Iran contre les bases d'Al Assad et d'Erbil, en Irak. Le site internet iranien Mashregh, proche des Gardiens de la révolution, a indiqué de son côté que plus d'une trentaine de missiles avaient visé la base d'Al Assad.

Les médias publics iraniens ont dans la foulée diffusé des images de l'opération baptisée "martyr Soleimani", du nom du général tué vendredi dans une frappe américaine. On y aperçoit un lancement de missiles présentés comme étant ceux visant les intérêts américains en Irak.

Quel est le bilan ?

Il est pour l'instant incertain. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'une estimation du nombre de victimes potentielles et des dégâts était en cours. Egalement présents en Irak, le Canada et le Royaume-Uni ont indiqué ne pas avoir subi de pertes lors de ces frappes.

Environ 6 000 soldats américains étaient déployés dans différentes bases en Irak en décembre, indique le New York Times, qui rappelle que Washington y avait envoyé jusqu'à 150 000 militaires simultanément au plus fort de l'opération Iraqi Freedom ("Liberté irakienne"), entre 2003 et 2011.

Quelle est l'importance des deux bases ciblées ?

Construite dans les années 1980 pour les forces irakiennes, la base aérienne d'Al Asad est devenue à partir de 2003 l'une des principales installations des troupes américaines dans le pays, rapporte la BBC (article en anglais). Les Américains s'y sont désengagés à partir de 2009, avant d'y revenir en 2014 pour faire de cette installation l'une des principales bases dans la lutte contre l'organisation Etat islamique.

Environ 500 militaires et civils américains étaient stationnés à Al Asad en 2017, précise le New York Times (article en anglais), qui ajoute que l'aérodrome était équipé de drones et d'avions de reconnaissance. Donald Trump lui-même s'était rendu sur place à l'occasion d'une visite surprise organisée fin décembre 2018. La présence militaire américaine y était moindre depuis la défaite militaire de Daesh en 2019, mais restait tout de même "robuste", précise le quotidien.

Située à Erbil, dans le nord de l'Irak, la deuxième base visée par Téhéran a été un centre d'opérations spéciales pour des centaines de soldats américains tout au long du conflit contre l'organisation Etat islamique. Dans un article publié en septembre sur son site officiel, l'armée américaine indiquait que l'installation abritait "plus de 3 600 militaires et civils originaires de 13 pays différents". C'est de cette base qu'a débuté en octobre dernier l'opération qui a conduit à la mort d'Abou Bakr Al-Baghdadi, chef de l'organisation terroriste, précise le New York Times.

Comment s'est justifié l'Iran ?

Dans un message publié sur Twitter, le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif a affirmé que son pays avait mené et "terminé" dans la nuit des représailles "proportionnées" à l'élimination par les Etats-Unis du général Qassem Soleimani. "Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre", a-t-il insisté.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



Les Gardiens de la révolution iraniens, armée idéologique de la République islamique, ont de leur côté conseillé à Washington de rappeler les troupes déployées dans la région "afin d'éviter de nouvelles pertes", et menacé de frapper Israël ainsi que "les gouvernements alliés" de l'Amérique.

Comment ont réagi les Etats-Unis ?

"Tout va bien !" Dans un tweet au ton particulièrement léger et plutôt apaisant, le président américain Donald Trump a indiqué qu'il ferait une déclaration mercredi matin et laissé entendre que le bilan n'était pas très lourd. "L'évaluation des dégâts et des victimes est en cours. Jusqu'ici, tout va bien !", a-t-il lancé.

Quelles sont les conséquences de cette riposte ?

En attendant une déclaration plus précise de Donald Trump, l'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA) a d'ores et déjà interdit aux avions civils américains le survol de l'Irak, de l'Iran et du Golfe.

Signe de l'inquiétude des marchés sur la situation, les cours du pétrole se sont envolés de plus de 4,5% mercredi matin lors des premiers échanges en Asie.

Dans quel contexte surviennent ces frappes ?

Ces tirs interviennent alors que se terminent à peine les funérailles du général Qassem Soleimani, assassiné vendredi à Bagdad avec l'Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis, leader des paramilitaires pro-Iran désormais intégrés aux forces de sécurité irakiennes.

Si Donald Trump a clairement écarté mardi toute intention de quitter l'Irak, certains des alliés occidentaux des Etats-Unis ont annoncé leur retrait militaire partiel, alimentant les craintes de voir les tensions actuelles saper la lutte antijihadistes.

Un retrait des troupes américaines "serait la pire chose qui puisse arriver à l'Irak", a déclaré le locataire de la Maison Blanche, évoquant le danger que représente à ses yeux pour ce pays l'imposant voisin iranien. "A un moment donné, nous partirons", "mais ce moment n'est pas venu", a-t-il assuré.