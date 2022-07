Le "triple" intérêt de la France à la visite de Mohamed Ben Salmane

La visite du prince héritier saoudien jeudi à Paris s'inscrit dans le cadre très particulier de la guerre en Ukraine et de la hausse des prix de l'énergie. Et c'est un moyen pour Emmanuel Macron de se replacer, selon une spécialiste du Moyen-Orient.

L'"opération spéciale" de la Russie en Ukraine a décidément changé bien des choses. Quatre ans après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, le prince héritier d'Arabie Saoudite, un temps mis en ban de la communauté internationale, est donc attendu jeudi 28 juillet pour un dîner de travail avec Emmanuel Macron.

>> Mohamed Ben Salmane en visite en France : le retour en grâce du prince héritier saoudien sur la scène internationale, en trois étapes

Suscitant la colère des défenseurs des droits de l'Homme, cette rencontre signe un peu plus la "réhabilitation" du prince héritier saoudien, moins de deux semaines après la visite du président américain Joe Biden en Arabie saoudite - et ce fameux "check" de la main, qui a définitivement consacré le retour de "MBS" sur la scène internationale.

"La France considère qu'elle doit jouer un rôle"

À la faveur de la guerre en Ukraine et de l'envolée des prix du pétrole, MBS est donc de nouveau fréquentable. Après l'avoir ostracisé, les Occidentaux cherchent d'ailleurs à rétablir des relations de proximité avec le jeune prince héritier.

.La France y a d'ailleurs un "triple intérêt" que détaille Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. En premier lieu, "La France considère qu'elle doit jouer un rôle dans ce Moyen-Orient, qui est dans une période quand même compliquée", détaille la spécialiste. Et la question du pétrole est un point-clé : "Il y a un volet évidemment particulier lié aux questions énergétiques, parce que l'Arabie saoudite a les moyens de faire baisser les prix du pétrole. Et il y a un autre dossier particulier entre la France et l'Arabie saoudite, qui concerne le Liban. La crise économique et financière du Liban est toujours aussi dramatique. On peut imaginer que ce dossier sera aussi évoqué par la France. Ça fait partie de ses priorités diplomatiques", précise Agnès Levallois.

Emmanuel Macron réussira-t-il à convaincre Mohammed ben Salmane d'ouvrir les vannes pour faire baisser les cours de l'or noir ? Joe Biden, qui avait traité MBS de paria, s'y est cassé les dents il y a dix jours. La position moins tranchée du président français, qui a été le premier dirigeant occidental à se rendre à Djeddah, juste avant le déclenchement du conflit ukrainien, pourrait être un atout.