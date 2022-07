Mohamed Ben Salmane bientôt en visite en France ? Le retour en grâce du prince héritier saoudien sur la scène internationale, en trois étapes

Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane effectue cette semaine une tournée en Europe. Il est arrivé en Grèce mardi 26 juillet pour une visite de deux jours avant une seconde étape en France, si l'on en croit l'agence de presse du royaume wahhabite. L'Elysée, de son côté, ne confirme pas. C'est la première visite de MBS en Europe depuis l'affaire Khashoggi, ce journaliste assassiné en octobre 2018 à l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul.

Etape 1 : la reprise du dialogue avec la Turquie

Ce retour sur la scène internationale de Mohamed Ben Salmane a véritablement commencé en juin lorsque le prince héritier s'est rendu en Egypte et en Jordanie, et surtout en Turquie où il avait été reçu par le président Erdogan. Cette rencontre avait mis fin à la brouille qui a suivi l'assassinat de Jamal Khashoggi dans des circonstances atroces. Le journaliste saoudien, connu pour ses positions critiques à l'égard de Ryad, avait été démembré puis dissous dans l'acide. Le président turc avait mis en cause à l'époque la responsabilité des autorités saoudiennes dans la disparition du journaliste.

Depuis, l'eau a coulé sous les ponts du Bosphore. Le dirigeant turc est confronté à une crise sans précédent et doit attirer des investisseurs pour faire redémarrer son économie.

Etape 2 : la guerre en Ukraine et l'enjeu prétrolier

Montré du doigt pendant trois ans, relégué au rang de paria sur la scène internationale, MBS est redevenu fréquentable comme l'a prouvé récemment le déplacement de Joe Biden à Jeddah et le fameux "check du poing" entre les deux hommes qui a valu bien des critiques au président américain, lui qui avait pourtant déclassifié un rapport accablant sur la responsabilité du prince héritier dans l'assassinat de Jamal Khashogghi. C'était sans compter la guerre en Ukraine qui a remis les monarchies du Golfe au centre du jeu pétrolier déstabilisé par les sanctions occidentales contre Moscou.

Etape 3 : une nouvelle rencontre avec Emmanuel Macron ?

L'Elysée n'a pas encore confirmé à franceinfo la visite du prince héritier en France et se contente de dire qu'il n'a pas d'information à ce stade, que si rencontre il doit y avoir, elle se fera au retour d'Emmanuel Macron de son voyage en Afrique. Le chef de l'État rentre jeudi de Guinée Bissau. Les deux hommes pourraient donc se rencontrer vendredi. Sous quelle forme se fera cette rencontre ? Y aura-t-il une conférence de presse commune ? Personne n'est en mesure de le dire pour le moment.

On se souvient néanmoins qu'Emmanuel Macron avait été le premier dirigeant occidental à se rendre en Arabie Saoudite en décembre dernier. Le président français avait dû faire un numéro d'équilibriste en évoquant la nécessité de parler au prince héritier qui représente le premier pays du golf, acteur incontournable dans la région, tout en précisant que dialoguer ne voulait pas dire être complaisant.