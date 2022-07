Arabie saoudite : en visite, Joe Biden a rencontré le prince héritier Mohamed ben Salmane

Vendredi 15 juillet, le président américain, Joe Biden, est arrivé en Arabie saoudite et s'est entretenu avec le prince héritier, Mohamed ben Salmane. "Ces images de Joe Biden et Mohamed ben Salmane tout sourires, il faut bien se rappeler qu'elles étaient inconcevables il y a encore quelques mois. C'est la complexité morale de ce voyage de Joe Biden. Le président américain, quand il avait été élu, avait promis de faire de l'Arabie saoudite un état 'paria', (...) à cause de l'assassinat de l'opposant et journaliste saoudien Jamal Khashoggi", explique le journaliste Bilal Tarabey, en duplex de la rédaction de France 24.



"Ouvrir les vannes du pétrole"

"Joe Biden avait également déclassifié des rapports de ses services secrets qui disaient qu'en substance, Mohamed ben Salmane était le commanditaire de cette exécution. Sauf qu'entre temps, il y a eu la guerre en Ukraine, et Joe Biden est en Arabie saoudite principalement pour convaincre les dirigeants du pays, et donc Mohamed ben Salmane, d'ouvrir les vannes du pétrole pour contenir les prix sur le marché mondial et donc aux Etats-Unis, parce que là-bas, comme en France, l'inflation est le sujet de préoccupation numéro un", conclut le journaliste.