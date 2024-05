Guerre à Gaza : large mobilisation place de la République, à Paris

De nombreux manifestants ont rempli presque entièrement la place de la République, à Paris, mardi 28 mai. Ils souhaitaient dénoncer les frappes israéliennes sur la bande de Gaza.

La place de la République était presque pleine, à Paris, mardi 28 mai. Les manifestants dénonçaient les frappes israéliennes à Gaza, deux jours après le bombardement d'un camp de réfugiés ayant causé la mort de 45 personnes. Les images de l'attaque ont fait le tour des réseaux sociaux.

"Un véritable cycle infernal"

"On est dans un véritable cycle infernal. À chaque fois, on se dit que ça ne peut pas être pire et en fait, ils trouvent toujours un moyen de faire encore pire", s'indigne une manifestante. Un autre rassemblement avait déjà eu lieu la veille. Pour beaucoup, cette mobilisation avait pour espoir de donner une voix aux Palestiniens. "Il faut maintenant parler pour eux, qui ne peuvent pas s'exprimer, malheureusement. On est là pour leur donner la parole et donner vie à la Palestine, surtout", témoigne une femme. Resté calme tout au long de la soirée, le groupe de manifestants s'est dispersé à la tombée de la nuit.