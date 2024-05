Alimentation : la très bonne santé des fast-foods en France Durée de la vidéo : 1 min Alimentation : la très bonne santé des fast-foods en France Alimentation : la très bonne santé des fast-foods en France (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - C. Barbaux, A. Husser, B. Tanguy France Télévisions

Les fast-foods sont de plus en plus appréciés des Français. Ils prennent aujourd'hui des formes très diverses, du hamburger aux nuggets, en passant par le kebab et le donut.

Les fast-foods connaissent un succès grandissant en France. "Je me dis que je ne vais pas en abuser parce que ce n'est pas bon pour la santé, mais on va dire que c'est dégueulassement bon", sourit une étudiante. Un autre les voit comme "un réconfort" après les phases de régime. Qu'il s'agisse de hamburgers, de nuggets de poulet ou de kebabs, la préparation est toujours rapide. Plus accessible que les restaurants En trois ans, les chiffres d'affaires des fast-foods ont quasiment doublé. Installé depuis plus de 20 ans à Strasbourg (Bas-Rhin), un kebabier raconte n'avoir jamais changé de recette. "On n'a pas forcément les moyens d'aller tous les jours au restaurant. C'est un peu plus accessible", confie une étudiante. Au côté des traditionnels sandwichs, les donuts font eux aussi une entrée fracassante dans l'univers du fast-food : il s'en vend trois fois plus qu'il y a deux ans.

