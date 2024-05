Restauration rapide : "Depuis 2021, le nombre de fast-foods a dépassé, en France, le nombre de restaurants traditionnels", selon une experte

La restauration type fast-food séduit de plus en plus de Français. Selon une étude de Food Service Vision, le chiffre d'affaires du secteur n'a jamais été aussi haut. "Une tendance à l'œuvre depuis les années 70," estime Laure Ducos, experte des enjeux politiques et environnementaux de l’alimentation.

La restauration de chaînes et particulièrement le "fast-food" ne se sont jamais aussi bien portés en France, le chiffre d'affaires de la restauration rapide ayant dépassé pour la première fois les 20 milliards d'euros en 2023, selon une étude de Food Service Vision. À 20,6 milliards d'euros en 2023, le chiffre d'affaires du secteur a quasiment doublé par rapport à 2020, une année plombée par la pandémie de Covid-19, et crû de 8% par rapport à 2022, souligne le cabinet spécialisé dans sa revue annuelle Chaînes publiée lundi 27 mai.

"C'est une tendance qui est à l'œuvre depuis les années 70, période durant laquelle le premier McDonald's s'est installé en France, souligne Laure Ducos, experte des enjeux politiques et environnementaux de l’alimentation, auteure du livre Les frites viennent des patates. Dans les coulisses de notre alimentation et de l'agro-industrie, publié aux éditions Grasset. "Nous sommes dans une société qui va de plus en plus vite, qui cuisine de moins en moins et veut du pratique et du facile."

La France particulièrement ciblée

Par type de restauration, c'est le hamburger qui arrive sur la première marche du podium avec 8,7 milliards de chiffre d'affaires en 2023, suivi du sandwich (1,4 milliard), du grill (1 milliard), du poulet frit (958 millions) et de la pizza (777 millions). "La France est un marché qui est très ciblé par les industries de l'agroalimentaire et de la fast-food", estime Laure Ducos.

"Ces professionnels déploient des dizaines de millions d'euros chaque année pour inciter les consommateurs à se rendre dans les établisements." Laure Ducos, auteure du livre "Les frites viennent des patates. Dans les coulisses de notre alimentation et de l'agro-industrie" à franceinfo

Toujours selon cette étude de Food Service Vision, certains segments, comme les donuts, font une entrée fracassante, avec un chiffre d'affaires multiplié par trois par rapport à 2022 , dans le paysage du fast-food. Les tacos ont également vu leur chiffre d'affaires bondir de 26%, à 434 millions d'euros.

En quatre ans, la restauration à table a perdu 217 restaurants, soit une baisse de 6% de son parc. "Depuis 2021, le nombre de fast-foods a dépassé, en France, le nombre de restaurants traditionnels", indique Laure Ducos. Pour cette experte, le prix d'un repas est un élément à prendre en compte. "Le ticket moyen chez McDonald's est à 12 ou 13 euros et peut monter jusqu'à 15 euros dans certaines chaînes de fast-food un peu plus haut de gamme. Ce n'est pas donné non plus, mais cela reste beaucoup plus accessible qu'un restaurant traditionnel ou le ticket moyen va être autour de 20 euros", conclut Laure Ducos.