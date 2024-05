Alimentation : alors que les fast-foods séduisent de plus en plus, la restauration de table recule

Les fast-foods séduisent en France, alors que la restauration de table recule. En cause, notamment ? "La population française a un problème de pouvoir d'achat", affirme un expert.

Les fast-foods se portent de mieux en mieux en France. Entre 2019 et 2023, le chiffre d'affaires de la restauration rapide a augmenté de 30 % en France. Parmi les produits qui tirent leur épingle du jeu : le hamburger, le poulet frit, la pizza, mais également plus, récemment, les tacos ou les donuts. Cette progression est principalement due aux prix de plus en plus bas proposés aux clients.

Plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires

"Aujourd'hui la population française a un problème de pouvoir d'achat, donc il y a un décalage vers le bas en termes de consommation et de dépense moyenne. Deuxième phénomène : depuis le mois de janvier, ils [les chaînes de fast-foods] ont une contre-attaque sur des menus assez conséquents à cinq euros. La concurrence ne peut pas lutter", indique Bernard Boutboul, de l'entreprise GIRA, spécialisée dans le conseil aux entreprises de restauration. Les restaurants de chaînes, dont font partie les fast-foods, connaissent également un grand succès : plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2023. Un chiffre qui a doublé sur trois ans. Dans le même temps, le nombre d'établissements de restauration traditionnelle où les clients s'attablent a connu une baisse de 6 %.