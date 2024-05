Montée des eaux : au Mexique, les habitants du village d'El Bosque contraints de partir

Le village côtier El Bosque, au sud du Mexique, voit l'océan Atlantique grignoter peu à peu la terre ferme. À tel point que la majorité de ses habitants a dû se résoudre à évacuer les lieux.

Dans le sud du Mexique, il ne reste presque rien du petit village côtier d'El Bosque, mardi 28 mai. La mer a irrémédiablement englouti les maisons, forçant les 700 habitants à quitter les lieux. Adrian est pêcheur et a toujours vécu ici. Il est l'un des rares à être restés. Il a vu l'eau grignoter peu à peu le village, victime de l'élévation de l'océan Atlantique. Les tempêtes hivernales sont devenues de plus en plus intenses et de plus en plus longues.

Le réchauffement climatique en cause

El Bosque est un nouvel exemple des conséquences du réchauffement climatique. "Petit à petit, la mer reprend ce qui lui appartient. Mes parents m'ont raconté que lorsqu'ils sont arrivés à El Bosque, il y avait beaucoup d'eau. Après eux, d'autres personnes sont venues construire des maisons. Avec les travaux, la mer s'est retirée. Mais aujourd'hui, elle est remontée à son niveau d'origine", témoigne Adrian. Parmi les familles contraintes d'être relogées, certaines souhaitent désormais partir vivre ailleurs.