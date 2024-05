Eurozapping : le Vatican s'excuse après l'emploi par le pape d'un terme insultant envers les personnes homosexuelles

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mardi 28 mai.

Le Vatican a dû s'excuser après l'emploi par le pape François, selon les médias italiens, d'un terme insultant envers les personnes homosexuelles, en italien. Le 20 mai dernier, lors d'une réunion à huis clos, il aurait ainsi invité les évêques à ne pas accueillir les personnes ouvertement gays dans les séminaires. Le bureau du Vatican a évoqué une gaffe, l'italien n'étant pas sa langue maternelle. Il aurait pu vouloir évoquer les prêtres pédocriminels.

Dans le sud de l'Allemagne, en Bavière, de violents orages et de fortes pluies se sont abattus, dans la nuit du mardi 28 mai. Il est tombé 40 millimètres de pluie en une heure. Environ 30 000 foyers ont été privés d'électricité à Augsbourg. De nombreuses personnes ont dû être évacuées.

Au Royaume-Uni, un système de contrôle aux frontières qui fait débat

Baptisé EES, le nouveau système de contrôle des entrées et sorties aux frontières du Royaume-Uni et de l'Union européenne est censé être plus sécurisé. À la place d'un tampon sur les passeports, les empreintes digitales et une photo seront prises. Mais la procédure fait débat, notamment parce qu'elle va rallonger les temps de passage. Le système doit entrer en fonction en octobre.