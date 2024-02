Bande de Gaza : une distribution d'aide humanitaire vire au drame, plus d'une centaine de morts selon Associated Press

Une distribution d'aide humanitaire a viré au drame près de Gaza ville, jeudi 29 février. Selon les habitants sur place, la situation aurait dégénéré et l'armée israélienne se serait mise à tirer sur la foule. Il y aurait plusieurs dizaines de morts.

Près de Gaza ville (bande de Gaza), il était tôt dans la matinée du jeudi 29 février, lorsque des centaines de personnes se sont ruées sur des véhicules qui devaient livrer de l'aide humanitaire aux civils de Gaza. D'après les habitants sur place, la situation aurait dégénéré et l'armée israélienne se serait mise à tirer sur la foule. Un mouvement de foule qui s'est transformé en drame et aurait fait plusieurs dizaines de victimes. L'agence de presse américaine Associated Press parle même de plus d'une centaine de morts.



Près de 2,2 millions de Gazaouis menacés par la famine



De son côté, l'État hébreu assure que les camions d'aide ont été attaqués par des personnes voulant piller les véhicules, comme tentent de le montrer des images fournies par l'armée. Des sources israéliennes ont confirmé que des soldats, se sentant menacés, auraient bien tiré en direction des civils. "À un moment donné, les camions ont été dépassés, et leurs conducteurs, des civils gazaouis, ont foncé dans la foule. Ils ont fini par tuer des dizaines de personnes", a de son côté indiqué Avi Hyman, porte-parole de la Direction nationale de la diplomatie publique d'Israël.

L'ONU estime que près de 2,2 millions d'habitants de la bande de Gaza sont directement menacés par la famine.