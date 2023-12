Nouvel An 2024 : le monde bascule dans la nouvelle année - (France 2)

2024 a pris un peu d’avance dans certaines parties de la planète par la magie des décalages horaires.

Ce sont toujours eux les premiers : les Néo-Zélandais ont déjà basculé en 2024, sans changer les bonnes habitudes avec un feu d’artifice tiré depuis la plus haute tour du pays, à Auckland. Tradition respectée aussi en Australie. Sydney a encore vu les choses en très grand : huit tonnes et demie d’artifice tirées au-dessus de sa baie mythique. Autoproclamée capitale du Nouvel An, Sydney compte bien garder son titre.

Chaque pays a ses symboles

Mais cette année, Hong Kong joue aussi avec les superlatifs. Un spectacle inédit dans la baie Victoria : 12 minutes d’effets pyrotechniques, et 480 000 spectateurs. À chaque pays ses symboles, Taïwan habille ainsi son plus célèbre immeuble de toutes ses lumières avec16 000 fusées, pour souhaiter notamment la paix face aux menaces répétées de son puissant voisin chinois. La Chine célèbre elle aussi 2024, en attendant les vraies célébrations du nouvel an chinois fin janvier.