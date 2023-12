Nouvel An 2024 : pagaille sur la ligne Bordeaux-Toulouse après l’incendie d’un transformateur

L’incendie d’un transformateur électrique dans le Lot-et-Garonne a causé des perturbations en cascade sur la ligne de train Bordeaux-Toulouse. La circulation a repris progressivement dans la soirée.

Ils vont réveillonner, mais pas vraiment là où ils le pensaient. En gare de Toulouse (Haute-Garonne), dimanche 31 décembre, le train d’un voyageur a deux heures de retard, et la fête semble compromise. "Je voulais passer sur le Champ-de-Mars, mais je pense que c’est fichu pour le feu d’artifice", sourit-il. D’autres ont été plus prévoyants. À défaut d’arriver avant minuit, ils fêteront le passage à la nouvelle année dans le train. "On avait même prévu qu’il pourrait y avoir du retard, donc on a le foie gras dans la valise", confie une femme.

L’incendie d’un transformateur électrique

À l’origine de ces multiples retards, l’incendie d’un transformateur électrique, dans la matinée entre Bordeaux (Gironde) et Toulouse, dans la commune de Colayrac-Saint-Cricq (Lot-et-Garonne). Bloqué dans le train depuis plus de cinq heures, un voyageur relativise : sa femme était à Londres (Royaume-Uni) la veille. "Elle est rentrée à une heure du mat’ pour reprendre le train ce matin, tout ça pour repasser cinq heures arrêtée dans une gare", détaille-t-il. Après l’intervention des pompiers, la circulation des trains a repris progressivement dans la soirée.