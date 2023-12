Nouvel An 2024 : un réveillon au goût amer à Tel-Aviv

La fête n’aura pas la même saveur en Israël, dimanche 31 décembre. Les habitants vivent une fin d’année sans sourire, et sans grand espoir. Reportage à Tel-Aviv.

À Tel-Aviv (Israël), la ville de la fête, ils seront nombreux à ne pas célébrer, dans la soirée du dimanche 31 décembre. "Ces trois derniers mois, certains jours, trois à huit soldats sont morts à Gaza. On doit, dans nos cœurs, penser à eux, et pas faire la fête avec des paillettes", confie une jeune fille. La propriétaire du restaurant La Maison de Dallal, qui affiche complet, a prévu un diner de réveillon moins festif que d’habitude.

Des bancs vides à l’université

Contrairement aux années passées, il n’y aura pas de DJ, simplement une musique d’ambiance. "On veut juste se créer une énorme bulle de bonheur, d’optimisme. On va se souhaiter une meilleure année, et surtout, se souhaiter que ce cauchemar cesse", explique Andrea Leitersdorf. En ce dimanche non férié en Israël, c’est jour de rentrée pour les étudiants. Elle a été retardée plusieurs fois à cause de la guerre. Les places des jeunes réservistes, mobilisées, sont vides. Malgré le manque, certains célèbreront ce soir le Nouvel An.