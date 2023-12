Nouvel An 2024 : tour d'horizon des dernières images marquantes de 2023

Le 20 Heures de France 2 propose une série de clichés et de vidéos venues de France, du Japon ou de Roumanie, dimanche 31 décembre, pour faire un dernier tour d'horizon des actualités marquantes à travers le monde.

Pour finir l'année en beauté, à Tignes (Savoie), l'acrobatie du mois est signée Candide Thovex. Le skieur a fait du hors-piste son territoire. Pour lui, la neige n'est même plus obligatoire pour accomplir ses exploits. Au Japon, un scandale national tient dans quelques douzaines de gâteaux. Livrés à domicile, mais renversés, ils ont suscité l'indignation des clients, qui s'en sont plaints sur les réseaux sociaux. La polémique est telle que le patron de l'entreprise a été contraint de s'excuser en direct à la télévision. "Le résultat a été une trahison de vos attentes. Nous nous excusons sincèrement", a-t-il déclaré.

Vive acclamation pour Kim Jong Un en Corée du Nord

En Roumanie, au pays des ours, une parade a lieu chaque hiver dans la petite ville de Comanesti. Jeunes, vieux et amoureux revêtent leurs plus belles fourrures pour chasser les mauvais esprits. Pas de déguisement en Corée du Nord, mais une vive acclamation de fin d'année pour le dirigeant suprême Kim Jong Un. Pour ses perspectives de 2024, il a annoncé un renforcement de l'arsenal militaire et planifié une stratégie anti-États-Unis, l'ennemi juré.