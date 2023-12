Nouvel An 2024 : que prévoient les Français pour le Nouvel An ? - (France 2)

Une bande d'amis a loué un gîte en Dordogne, tandis que des familles se pressent dans les marchés à Marseille pour peaufiner le menu. Focus sur les derniers préparatifs du réveillon.

À quelques heures du réveillon, derniers achats pour une Marseillaise sur le marché du Vieux-Port, dans la matinée du dimanche 31 décembre. Au menu, des spécialités provençales et surtout "de la bonne rigolade". Entre voisins, entre amis ou en amoureux, c’est selon. Certains veulent surtout rattraper le temps perdu. "Nous on fait un ‘Noëlan', un mix entre Noël et Nouvel An. On ne s’est pas vus pendant les fêtes, c’est l’occasion de fêter pour nous (…) ensemble", confie un couple.

De l’enthousiasme et des premières fois

Pour d’autres, le premier jour de l’année est aussi l’occasion de grandes premières. Une femme tente une "genovese", un plat napolitain "avec plein d’oignons et de la viande cuite pendant sept heures". En Dordogne, la pluie ne risque pas de gâcher l’enthousiasme d’un groupe de copains. Comme tous les ans, ces amis bordelais se retrouvent dans un gite pour fêter la nouvelle année. La soirée se prolongera surement à l’étage de la maison, dans la salle de jeux.