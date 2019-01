Brexit, élections européennes, Mondial féminin de foot... Voici les grandes dates à retenir en 2019

Pour ne rien manquer de 2019, franceinfo vous aide à remplir votre agenda avec les événements qu'il ne faudra pas manquer.

Brexit, grands procès, élections européennes, Coupe du monde féminine de foot ou encore Coupe du monde de rugby.... Alors que débute 2019, franceinfo vous a listé quelques dates et événements à ne pas manquer.

31 janvier : premier rapport sur les bébés nés sans bras

Peut-être enfin des réponses dans cette mystérieuse affaire de santé publique. Une première partie de l'enquête dans l'affaire des bébés nés sans bras ou sans mains sera connue le 31 janvier 2019. La totalité des conclusions de celle-ci seront dévoilées "avant le mois de juin", a indiqué la ministre de la santé Agnès Buzyn.

29 mars : l e Royaume-Uni sort de l'UE

A 23 heures, ce jour-là, le Royaume-Uni sortira officiellement de l'Union européenne. Plus de deux ans après le référendum de juin 2016 sur le Brexit, la société britannique est pourtant toujours traversée par de profondes divisions sur l'opportunité et les modalités de cette séparation historique, qui mettra fin à une union nouée en 1973.

Ce n'est pas pour autant la fin des négociations, mais le début d'une période de transition, pendant laquelle le Royaume-Uni reste soumis aux règles de l’Union européenne. Cette période va courir jusqu’au 1er janvier 2020 et sera ponctuée par des conférences entre les deux parties tous les six mois.

En avril : le dénouement de "Game of Thrones"

La fin d'une attente insupportable, longue de presque deux ans, pour tous les fans de la série évènement de la chaîne américaine HBO, née de l'imagination fertile de George R. Martin. La huitième et dernière saison de Game of Thrones sera diffusée à partir du mois d'avril, sans que l'on sache exactement encore à quelle date. En attendant, vous pouvez ronger votre frein avec cette bande annonce.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 novembre 2018

6 mai : procès des dirigeants de France Télécom

Orange (anciennement France Telecom), son ancien PDG Didier Lombard et six autres cadres et dirigeants seront jugés à partir du 6 mai pour "harcèlement moral" et "complicité de harcèlement moral" après la vague de suicides de 2008 et 2009. L'affaire était devenue le symbole de la souffrance au travail. La procédure judiciaire a retenu le cas de 39 salariés victimes : 19 se sont suicidés, 12 ont tenté de le faire, et 8 ont subi un épisode de dépression ou un arrêt de travail. France Telecom a été la première entreprise du CAC 40 à être mise en examen pour harcèlement moral.

13 mai : procès de Patrick et Isabelle Balkany

Le couple est poursuivi pour "fraude fiscale" et "blanchiment de fraude fiscale aggravée". Les époux Balkany devront s'expliquer sur l'origine des fonds qui leur ont permis d'acquérir la villa Pamplemousse à Saint-Martin et un riad à Marrakech (Maroc). Il leur est également reproché d'avoir sous-évalué leur propriété de Giverny et de ne pas avoir déclaré une grande partie de leurs revenus. Au total, ce sont plus de 13 millions d'euros qui auraient ainsi échappé à l'administration fiscale.

26 mai : élections européennes

En France, les élections européennes sont prévues le dimanche 26 mai. L'objectif ? Elire les 79 députés qui représenteront la France au Parlement européen. Le principal changement par rapport au scrutin de 2014 est l'abolition des circonscriptions régionales et le retour aux listes nationales. Autre nouveauté : l'inscription sur les listes électorales sera possible via internet et jusqu'au 31 mars.

7 juin : Mondial féminin de foot en France

Après une année 2018 marquée par le triomphe moscovite de l'équipe de France de football, les passionnés de sport attendent avec impatience une nouvelle dose d'émotions avec notamment la Coupe du monde féminine de football, qui est organisée en France. Les Bleues donneront le coup d'envoi de la compétition le 7 juin face au Japon, à 21 heures, au Parc des Princes. La finale aura lieu le 7 juillet à Lyon.

La capitaine des Bleues, Amandine Henry, le 1er septembre 2018 à Amiens (Somme). (FRANCK FIFE / AFP)

20 septembre : Coupe du monde de Rugby

Après les défaites à répétition, les fans du XV de France ont peu d'espoir, mais sait-on jamais... Les hommes de Jacques Brunel disputeront la Coupe du monde de rugby organisée au Japon du 20 septembre au 2 novembre. La France est engagée dans la poule C, avec l'Angleterre, l'Argentine, les Etats-Unis et le Tonga.

En bonus : les jours fériés et les ponts à venir

Excepté le 14 juillet, les jours fériés de l’année 2019 tombent en semaine, rappelle Europe 1. Ce sera donc l'occasion de prendre des week-ends de trois jours. C'est notamment le cas pour les 20-21-22 avril, 8-9-10 juin, 1er-2-3 novembre et 9-10-11 novembre, puisque le jour férié tombera alors un vendredi ou un lundi.