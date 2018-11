L'article à lire pour comprendre l'affaire des bébés nés sans bras dans l'Ain

Franceinfo revient sur cette affaire qui pose de plus en plus question avec l’identification, mardi, de onze cas supplémentaires.

Le dossier est complexe. Et les dernières annonces dans l'affaire des bébés nés sans bras ou sans mains ne le rendent pas plus limpide. Mardi 30 octobre, l'agence Santé publique France (SPF) annonce que onze cas suspects supplémentaires d'enfants nés avec une malformation des membres supérieurs ont été identifiés dans l'Ain entre 2000 et 2014, portant à dix-huit le total de ces cas suspects. Le lendemain, François Bourdillon, directeur général de cette agence, précise qu'une enquête nationale est "en cours" dans toute la France. Car les informations connues jusqu'à présent ne permettent pas de lever le voile sur les causes de ces malformations.

Franceinfo fait le point sur cette affaire.

Comment est née l'affaire ?

Cet été, le Remera, le plus ancien des six registres des malformations congénitales de France, basé à Lyon et dirigé par Emmanuelle Amar, révèle que plusieurs bébés sont nés ces dernières années sans mains, sans bras ou sans avant-bras dans un périmètre restreint situé dans le département de l'Ain. Cela concerne sept naissances entre 2009 et 2014. "En décembre 2010, le registre Remera est contacté par la Cire (Cellule inter-régionale d'épidémiologie) Rhône-Alpes à la suite du signalement, effectué par un médecin généraliste de l'Ain, de deux naissances distinctes d'enfants porteurs d'une agénésie transverse du membre supérieur", peut-on lire dans le rapport du Remera, daté du 25 juillet. Deux autres groupes de cas ont été observés, en Loire-Atlantique (trois entre 2007 et 2008) et en Bretagne (quatre entre 2011 et 2013).

L'affaire n'est pas tout de suite médiatisée. C'est le journal Le Monde qui, le premier, s'en fait l'écho, le 15 septembre, avant d'être suivi le 26 septembre par "L'Œil du 20 heures" de France 2. Saisie, Santé publique France rend, le 4 octobre, un rapport sur ces signalements de malformations. Elle conclut que le nombre de cas de l'Ain n'est pas statistiquement supérieur à la moyenne nationale. Mais il y a bien, selon elle, un excès de cas en Loire-Atlantique et en Bretagne, qui reste sans explication. Le 16 octobre, des biostatisticiens interrogés par Le Monde épinglent ce rapport et dénoncent des erreurs méthodologiques "grossières" concernant l'Ain. Cinq jours plus tard, le gouvernement annonce le lancement d'une nouvelle enquête avec l'Anses et Santé publique France.

Combien de cas suspects ont-ils été répertoriés dans l'Ain ?

En juillet, le Remera évoque le cas de sept enfants nés entre 2009 et 2014. Mardi 30 octobre, le Remera confirme une information du Monde selon laquelle un huitième cas d'enfant né sans main, en 2012, dans une famille résidant dans la même zone de l'Ain a été identifié.

Quelques heures plus tard, l'agence Santé publique France annonce que onze cas suspects supplémentaires ont été détectés dans l'Ain. L'agence a repéré, entre 2000 et 2008, sept cas suspects et, entre 2009 et 2014, quatre cas suspects supplémentaires dont, a priori, le cas rapporté par le Remera.

Ce qui porte le total à dix-huit cas suspects dans l'Ain. "Il convient d'abord d'évaluer, parmi ces onze cas suspects de réductions de membres supérieurs, ceux qui correspondent réellement à des agénésies transverses des membres supérieurs", autrement dit des bébés nés sans mains, parfois sans une partie de l'avant-bras, précise l'agence Santé publique France.

Quelles sont les causes de ces malformations ?

C'est la principale question et elle reste sans réponse. Les causes peuvent en effet être génétiques, liées à des contraintes physiques ou dues à des substances toxiques. Selon certains élus écologistes, les pesticides pourraient être à l'origine des malformations. Mais à ce stade, aucune preuve scientifique ne vient étayer cette hypothèse. "Il y a un faisceau de présomptions qui nous dit que ce sont les pesticides qui sont à l'origine de ces malformations", a pourtant assuré sur RTL l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot. Il a ainsi précisé que "toutes les familles qui ont été touchées vivent à côté des champs de maïs et de tournesol".

"C'est possiblement une piste environnementale", peut-être liée à ce que les femmes "ont mangé" lorsqu'elles étaient enceintes, "peut-être ce qu'elles ont respiré", a avancé, mercredi 31 octobre, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sur BFMTV et RMC. "Je veux savoir, je pense que toute la France veut savoir", a-t-elle ajouté.

Pourquoi juge-t-on que des cas sont suspects et d'autres non ?

"Il y a en France, chaque année, 150 cas de malformations", explique, dans une interview au Parisien, François Bourdillon, le directeur général de l'agence Santé publique France. Tous ces cas ne sont pas considérés comme suspects. Les soupçons sont vifs lorsqu'il s'agit de "clusters", c'est-à-dire des cas groupés dans un temps et un lieu donné. Toutefois, déceler ces "clusters" "fait partie des plus grandes difficultés de l’investigation épidémiologique", observe le professeur William Dab, titulaire de la chaire Hygiène et sécurité aux Arts et métiers (Cnam) dans Le Monde.

Les malformations ou agénésies transverses du membre supérieur (ATMS) ont une prévalence (le nombre de cas de maladies à un moment donné) de 1,7 cas sur 10 000 naissances par an, selon le site lequotidiendumedecin.fr. Si le nombre de cas dépasse ce taux dans une zone géographique restreinte, les organismes de santé, comme les registres de malformations congénitales, sont alertés.

Dans l'Ain, dix-huit cas ont donc été décelés entre 2000 et 2014. Selon Allodocteurs.fr, ce chiffre rentre dans la moyenne de cas d'ATMS attendus dans un département sur une période de quinze ans. Mais si les onze cas identifiés entre 2009 et 2014 dans le département – sept par le Remera et quatre par SPF – sont confirmés, "il y aurait bien une 'anomalie statistique' au niveau départemental sur cette période", rapporte le site.

L'agence Santé publique France n'est pas de cet avis. Selon elle, l'analyse des sept cas signalés entre 2009 et 2014 n'a pas mis "en évidence un excès de cas par rapport à la moyenne nationale". Une conclusion que réfute à son tour le Remera, pour qui il y a bien une anomalie car les sept cas signalés entre 2009 et 2014 ont été répertoriés dans un rayon de 25 kilomètres autour de Druillat.

L'agence Santé publique France s'est aussi penchée sur les cas recensés dans le Morbihan et la Loire-Atlantique. Et selon elle, dans ces départements, il y a bien "un excès de cas". Dans le premier département, quatre enfants nés, entre 2011 et 2013, de mères domiciliées dans la même commune, à Guidel, ont présenté des malformations. Dans le second, trois cas d'enfants nés à Mouzeil entre 2007 et 2008, atteints d'agénésies transverses, ont été signalés.

Pourquoi n'arrive-t-on pas à avoir des données fiables sur le sujet ?

Ces cas de malformations ne sont pas répertoriés sur l'ensemble du territoire. Les 150 malformations recensées par an, en France, comme l'avance François Bourbillon dans Le Parisien, ne sont qu'une estimation.

Il existe actuellement six registres de malformations congénitales en France : en Bretagne, à Paris, aux Antilles, à La Réunion et deux en Auvergne-Rhône-Alpes, dont le Remera qui est à l'origine de l'affaire. Leur rôle est de passer en revue les naissances dans les départements qu'ils couvrent, pour repérer et récolter des informations sur les cas de malformations. Ils sont coordonnés par l'agence Santé publique France et ne couvrent que 19 départements et 19% des naissances, explique l'AFP.

Pour remédier à cela, l'agence Santé publique France a proposé, jeudi 4 octobre, de créer une "fédération nationale des six registres sur une base de fonctionnement commun". Ses buts : "coordonner l'ensemble de ces registres, disposer d'une base de données communes" et les croiser avec les données du Système national de données de santé (SNDS).

Pourquoi la lanceuse d'alerte du Remera est-elle au cœur d'une polémique ?

Le Remera et l'agence Santé publique France se livrent une intense bataille depuis plusieurs semaines, notamment autour d'Emmanuelle Amar, directrice du registre des malformations congénitales de Rhône-Alpes.

Ségolène Aymé, qui préside le comité chargé d'évaluer les registres, dont celui du Remera, l'a accusée, le 19 octobre, de "faire en sorte de jeter la suspicion sur tout et tous, dans la plus grande tradition complotiste." Pour elle, l'existence d'un groupe de cas suspects dans l'Ain peut, au final, être le fait du hasard. Emmanuelle Amar "a manipulé les médias et l'opinion publique", ajoute Ségolène Aymé, selon qui "la bonne attitude est de continuer à surveiller pour vérifier que le taux de malformations n'augmente pas avec le temps".

"Une accusation sans fondement", a répliqué Emmanuelle Amar. Le 22 octobre, cette dernière s'est indignée que la nouvelle enquête lancée à la demande de la ministre de la Santé soit confiée à l'agence Santé publique France. "On ne peut pas faire le choix de confier les investigations à ceux-là même qui, la veille, nous disaient 'Circulez, il n'y a rien à voir', qui mettaient en doute notre probité, notre honneur en disant qu'on avait manipulé les médias et l'opinion", avait-elle confié à franceinfo.

Depuis plusieurs mois, Emmanuelle Amar s'inquiète pour l'avenir de sa structure, à laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Inserm ont retiré leur financement. Il ne lui reste plus que les fonds de Santé publique France et de l'Agence du médicament (ANSM), soit 115 000 euros par an alors qu'il en faudrait 250 000, selon elle. "Le financement a été supprimé au motif qu'on dérange", martèle-t-elle. Emmanuelle Amar a également annoncé dans la presse être visée par une procédure de licenciement, tout comme cinq autres de ses collègues. Lundi 29 octobre, son licenciement et celui des autres employés du Remera ont finalement été suspendus, révèle RTL.

Comment réagit le gouvernement ?

Le gouvernement a relancé l'affaire après la publication controversée, début octobre, du rapport de l'agence Santé publique France. Invitée de RTL, dimanche 21 octobre, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, annonce une nouvelle enquête. Avec le ministre de la Transition écologique François de Rugy, "nous avons décidé de relancer une enquête" avec l'Anses et Santé publique France pour avoir des "regards croisés" de médecins et d'experts de l'environnement, déclare-t-elle. "On ne peut pas se satisfaire de dire qu'on n'a pas trouvé de causes, c'est insupportable", ajoute la ministre.

Bébés nés sans bras : s'en remettre à la fatalité n'est pas acceptable ! Nous allons lancer avec @agnesbuzyn une nouvelle enquête de l'@Anses_fr et Santé publique France pour faire toute la lumière sur l'origine de ces malformations. — François de Rugy (@FdeRugy) 21 octobre 2018

Où en est l'enquête ?

Mercredi 31 octobre, François Bourdillon, directeur général de Santé publique France, annonce sur RTL qu'une enquête dans tout le pays "est en cours", précisant que les premiers résultats seront attendus dans trois mois. "Nous avons débuté une enquête sur l'ensemble du territoire, nous avons commencé par le département de l'Ain, nous finirons dans le mois prochain la région Rhône-Alpes et nous couvrirons l'ensemble du territoire", précise-t-il.

Invitée de BFMTV le même jour, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, indique que la première partie de l'enquête sera connue le 31 janvier 2019. La totalité des conclusions de celle-ci seront dévoilées "avant le mois de juin". "Il va falloir retourner voir les dossiers, voir où ces grossesses ont eu lieu, parce que nous revenons sur des cas d'il y a quatorze ans, ou d'il y a dix ans", spécifie la ministre.

J'ai eu la flemme de tout lire, vous me faites un résumé ?

L'affaire des bébés nés sans bras ou sans mains agite depuis la rentrée le monde scientifique et politique. En juillet, le Remera, le plus ancien des six registres des malformations congénitales de France, dirigé par Emmanuelle Amar, révèle que sept bébés sont nés ces dernières années sans mains, bras ou avant-bras dans un périmètre restreint de l'Ain. Des cas ont également été signalés en Bretagne et en Loire-Atlantique. Saisie sur la question, l'agence Santé publique France conclut à un excès de cas dans ces deux dernières zones géographiques, mais ne décèle rien de suspect dans l'Ain. Des conclusions qui indignent la directrice du Remera et des élus écologistes.

Le gouvernement annonce finalement le lancement d'une enquête, menée avec l'Anses et Santé publique France. Quelques semaines plus tard, cette agence révèle que ce ne sont pas sept cas qui ont été détectés dans l'Ain, mais dix-huit. Aucune explication scientifique n'est avancée. Fin octobre, on apprend que l'enquête va couvrir tout le territoire national. Ses premiers résultats sont attendus fin janvier.