Mexique : 9 morts et 50 blessés après l'effondrement d'un chapiteau

En pleine campagne présidentielle, un chapiteau s'est effondré au Mexique, mercredi 22 mai, lors d'un meeting politique. Au moins 9 personnes ont perdu la vie et 50 autres ont été blessées.

En plein meeting électoral dans la ville de San Pedro Garza, au Mexique, sous la force du vent, le chapiteau de la scène cède et s'effondre sur un public pris de panique, dans la soirée du mercredi 22 mai. Quelques secondes plus tôt, le candidat à la présidence, Jorge Alvarez Mayness, sur l'estrade, s'est échappé de peu. Mais dans le public, le bilan est lourd, avec au moins 9 morts, dont un enfant, et une cinquantaine de blessés. Sur des civières et des brancards, ils sont transportés vers les hôpitaux de la région, parfois dans un état grave.

Des orages, des vents violents et des fortes pluies

Le candidat s'est dit très triste, choqué et inquiet. "C'est terrible qu'elle soit maintenant victime de cette tragédie", commente-t-il. La région subit des orages, des vents violents et des fortes pluies. Sur les réseaux sociaux, le gouverneur de l'État a invité les habitants à rester chez eux. "Il n'est pas nécessaire de sortir pendant les prochaines heures, restez à l'intérieur", a déclaré le gouverneur de l'État de Nuevo Leon, Samuel Garcia. Suite au drame, le candidat à la présidence a annoncé suspendre tous les événements de sa campagne en solidarité avec les victimes.