Consommation : pourquoi les rappels de produits sont-ils de plus en plus nombreux ?

Les rappels de produits alimentaires sont de plus en plus courants. Mardi 21 mai, les pastèques d'une grande enseigne ont fait l'objet d'un rappel d'ampleur à cause d'une contamination.

Un fromage potentiellement contaminé, un produit nocif dans des herbes de Provence... Chaque mois, plus de 200 aliments font l'objet d'un rappel dans ce supermarché. Une borne tactile a été installée dans une enseigne pour consulter les avis de retrait, car certains consommateurs les surveillent de près. La procédure est rodée, selon un directeur de magasin, et en cas d'alerte, les produits concernés sont retirés des rayons. Les consommateurs peuvent les ramener contre remboursement. Les produits seront ensuite détruits. Ultime protection, les produits rappelés ne peuvent plus être vendus.

Plusieurs scandales sanitaires

Les laitages et la viande sont les produits les plus rappelés et les magasins doivent tout consigner. Les règles sont plus strictes ces dernières années, notamment en matière de transparence. Par conséquent, les rappels sont plus nombreux. Ces rappels sont parfois massifs. Pizza contaminée, chocolat dangereux... Récemment, plusieurs scandales sanitaires ont poussé les industriels à réaliser plus de contrôles car ils doivent s'assurer de la conformité des produits et de donner l'alerte si un problème est détecté. Si les autorités réalisent aussi des contrôles, la plupart des alertes sont signalées directement par les industriels.