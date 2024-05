Espagne : à Barcelone, des restrictions contre le surtourisme

À Barcelone, en Espagne, la ville a retiré la ligne de bus 116 des applications afin de la réserver aux habitants, qui se plaignaient du surtourisme. Beaucoup de visiteurs du Parc Güell se voient aussi refouler quand le quota des 15 000 entrées par jour est atteint.

À la demande de la ville de Barcelone (Espagne), toute la ligne de bus 116 a disparu des applications pour tenter de la réserver aux habitants du quartier. Les touristes doivent prendre le métro et marcher 15 minutes, mais certains y voient plutôt une mesure de bon sens. "Quand on est soi-même des locaux et qu'on vit le tourisme, je pense que cela doit être difficile au quotidien", reconnaît une femme. Jusque-là, Google Maps conseillait un bus de quartier pour éviter de marcher et de gravir les côtes. Mais avec seulement 22 places à bord, le véhicule était toujours bondé.

Des manifestations organisées par les habitants

"Les habitants des rues les plus hautes du quartier, dont beaucoup de personnes âgées, avaient même organisé des manifestations pour demander que les touristes prennent un autre bus", explique une habitante du quartier Salut. Le Parc Güell limite le nombre d'entrées à 15 000 personnes par jour. Beaucoup de visiteurs se voient refouler quand le quota est atteint. La direction va encore durcir les règles à partir du 1er juillet prochain. "Seuls les gens qui auront acheté un billet sur Internet pourront rentrer. Il n'y aura donc plus de ventes physiques, cela va mieux répartir le public dans la journée", affirme le directeur du Parc Güell.