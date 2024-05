Elections au Mexique : neuf morts dans deux attaques contre des candidats dans le sud du pays

Neuf personnes ont été tuées dans deux attaques contre des candidats aux élections locales du 2 juin au Chiapas, dans le sud du Mexique, a annoncé dimanche 19 mai le parquet de cette région cible du crime organisé. L'un des deux candidats a été blessé dans ces attaques survenues dans la nuit de samedi à dimanche à Villa Corzo et Mapastepec, a précisé le parquet.

Le parquet a annoncé dans un premier temps trois morts à Villa Corzo, avant de confirmer qu'un blessé était mort à l'hôpital. Par ailleurs, cinq personnes ont été tuées à Mapastepec. Rattrapé par la violence de la délinquance organisée, le Chiapas vit depuis quelques jours au rythme des attaques contre des candidats à des élections municipales.

Six personnes ont été tuées jeudi soir à Concordia près de Villa Corzo, dont la candidate Lucero Lopez lors d'une embuscade après un meeting de campagne. A San Cristobal de las Casas, la capitale touristique du Chiapas, la candidate à la présidence du conseil municipal du Partido Verde, Linda Higuera Gutiérrez, a également dénoncé une attaque contre son équipe de campagne.

Plus grandes élections de l'histoire du pays

Depuis septembre, au moins 28 candidats à des mandats locaux ont été assassinés dans l'ensemble du Mexique, d'après les derniers chiffres de l'ONG Data Civica en date de jeudi. La violence touche tous les partis, que cela soit la gauche au pouvoir Morena, la coalition d'opposition PRI-PAN-PRD, ou le Movimiento ciudadano. Les cartels, les bandes ou les gangs cherchent à "imposer des candidats" aux élections, a récemment expliqué à l'AFP le procureur pour les délits électoraux dans l'état du Michoacan.

Le Mexique s'apprête à organiser le 2 juin les plus grandes élections de son histoire : présidentielle, Congrés et Sénat, neuf gouvernorats sur 32 états, et une myriade d'élections locales. Un peu plus de 20 000 mandats sont à pourvoir au total.