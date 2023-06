Japon : le gouvernement fait tout pour repeupler les campagnes

Face à la surpopulation en ville et la désertification des campagnes, le gouvernement japonais a mis en place une prime pour inciter les citadins à se tourner vers les zones rurales.

Au cœur des Alpes japonaises, la famille Obara profite de son nouveau terrain de jeu, elle vient de quitter la ville pour s’installer à la montagne. "Là où on habitait, il n’y avait pas de neige. On s’amuse beaucoup ici", dit le père de famille. Repeupler les zones rurales et désengorger les grandes est le souhait du gouvernement et pour y parvenir, les autorités n’hésitent pas à payer les candidats au départ. Cette famille a touché 11 000 euros pour y venir.



Une prime triplée cette année

Dans leur nouvelle ville, le prix est deux fois moins élevé que là où ils vivaient auparavant. Pour bénéficier de cette prime, des conditions sont à respecter. Monsieur Obara a dû s'engager à vivre et travailler sur place pendant cinq ans. Ces derniers mois, la commune accueille de nouveaux habitants, redynamisant son activité. "Des personnes viennent acheter des maisons abandonnées et les transforment en auberges, en boutiques d’artisanat ou en restaurants. Je suis donc très favorable à leur installation", dit un restaurateur ravi de voir sa clientèle augmenter. L'an dernier, seules 1 100 familles ont profité de cette prime, alors cette année, le montant a triplé, car il y a urgence à dépeupler les villes et à ramener du monde dans les campagnes, selon les autorités.