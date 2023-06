Justice : les chiens d'assistance judiciaire, un soutien pour les victimes lors des auditions

FRANCE 2

Article rédigé par L. Nahon, P. Grandouiller, F. Blevis, J. Dumarche, N. Berthelot, A. Da Silva - France 2 France Télévisions 20 Heures

La justice utilise de plus en plus de chiens pour aider les victimes à parler et à raconter les agressions qu’elles ont pu vivre. Parfois, la simple présence de l’animal suffit à calmer, à rassurer et à libérer la parole.

Orko, jeune Golden Retriever trottine dans les couloirs d’un hôpital. Son rôle y est déterminant. En compagnie des gendarmes et des soignants, il va aider de jeunes victimes à raconter leurs histoires douloureuses, comme Chloé, 8 ans. En quelques minutes, l’alchimie opère entre la victime et l’animal. Apaisée, la petite fille va pouvoir raconter les agressions sexuelles présumées qu’elle subit dans le cercle familial. Pour l’entendre, la gendarme se présente en tenue civile afin de ne pas l'impressionner. Une dizaine de chiens d’assistance en France Derrière un miroir sans tain, médecins, gendarmes et psychologues suivent l'audition. Pour les parents, restés en dehors de la salle au moment de l'entrevue, le chien est une présence rassurante. "Elle était très anxieuse à l'idée de devoir parler à des inconnus. Quand on lui a expliqué qu’un chien serait présent pendant le rendez-vous, ça l’a tout de suite rassurée", explique sa mère. Le chien lui a permis de parler, de la réconforter, elle qui n’avait jamais "parlé seule". "Avant, l'enfant rentrait et faisait face au gendarme, quelqu’un qui fait un peu peur des fois. Rentrer dans cette salle avec un animal qui ne le jugera pas et qui sera là pour l’accompagner, ça change le rapport à force", soutient l’adjudante Amandine, gendarme à la brigade de recherche. La France compte une dizaine de chiens d'assistance judiciaire.