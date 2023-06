Mode : Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam sont à leur tour en crise

L'hécatombe continue dans le secteur du textile. 55 magasins sur 136 des enseignes Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam devraient fermer. 304 emplois pourraient disparaître. Le groupe propriétaire envisage de regrouper les deux marques dans les magasins Uniqlo, qu’il détient aussi.

Les mois se suivent et les fermetures se succèdent. Après Camaïeu, Pimkie, Kookai, deux enseignes en difficulté viennent s’ajouter à la liste mardi 6 juin : Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam. 55 magasins fermeraient leurs portes à la rentrée. Les clients assument que leur consommation a changé. "Il y a des marques comme Shein qui vont casser complètement les prix", précise l’un d’eux. 304 emplois seraient menacés en boutique et au siège. Le propriétaire japonais n’est, lui, pas en difficulté, notamment grâce à Uniqlo.



13% de ventes en moins par rapport à avril 2019

Pour Élodie Ferrier, secrétaire fédérale CGT Commerces et Services, il y a un problème de stratégie commerciale. "Quand on impose des collections autres, la clientèle française ne s’y retrouve pas", explique Élodie Ferrier, secrétaire fédérale CGT Commerces et Services. Au-delà de ces enseignes, c’est tout le textile français qui est en crise. Les ventes ont baissé de 13% en avril dernier par rapport à la même période en 2019.