Japon : à la rencontre des centenaires d'Okinawa

À Okinawa, au sud du Japon, les centenaires sont nombreux. La municipalité met en place des dispositifs pour accompagner au mieux les personnes âgées.

Kame Miyagi, habitante d’Okinawa (sud du Japon) âgée de 102 ans, commence ses journées avec du yoga puis de la marche au bord de l'océan. La centenaire, qui a six arrière-petits-enfants, vit avec sa fille de 71 ans. "Quand je lui dis de ne pas faire des choses, elle les fait", s'amuse-t-elle. Okinawa compte 1 334 centenaires, neuf pour 10 000 habitants. Sur l'île paradisiaque, de nombreux seniors produisent leurs fruits et légumes. À 95 ans, Hamako Kikuyama est une jardinière star et vend sa production aux supermarchés.

Air iodé, exercice quotidien et alimentation équilibrée

Shiho Daikoku, coordinatrice municipale, travaille pour la mairie et rend régulièrement visite aux personnes âgées pour s'assurer de leur bonne santé. Solidarité, air iodé et exercice quotidien seraient les secrets de la longévité à Okinawa. Haruko Kinjo, habitante de 104 ans, est toujours entourée et garde l'humour. Les centenaires mangent équilibrés, à l'exemple du bento, qui coûte seulement deux euros et dont une partie est prise en charge par la mairie.