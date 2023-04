La France compte 30 000 centenaires en 2023, trente fois plus qu'en 1970, selon l'Insee

Il y a trente fois plus de personnes âgées de 100 ans ou plus en 2023 qu'il y a cinquante ans, selon une étude publiée mercredi par l'Insee. La France est le pays européen avec le plus de centenaires, devant l'Espagne, la Suède et la Norvège.

En 2023, la France compte 30 000 personnes âgées de 100 ans ou plus, selon une étude publiée mercredi 5 avril par l'Insee. C'est trente fois plus que dans les années 1960-1975, durant lesquelles le nombre de centenaire était autour de 1 100 en moyenne. Cela fait de la France le pays européen qui compte le plus de centenaires : en 2020, la France métropolitaine comptait 21 personnes âgées de 100 ans pour 1 000 personnes âgées de 60 ans en 1980, contre plus de 15 en Espagne et 10 en Suède et en Norvège.

Le nombre de centenaires vivant en France a connu une forte hausse depuis trois ans : il a augmenté de 15% en moyenne par an entre 2020 et 2023. L'Insee estime par ailleurs que "cette progression aurait été encore plus rapide en l'absence de l'épidémie de Covid-19". Les centenaires représentent 0,04% de l'ensemble de la population française. Ils sont, selon l'étude, en grande majorité "loin du record d'âge de Jeanne Calment", morte à 122 ans et 164 jours, et qui reste à ce jour la personne ayant vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité et dont l'état civil a été vérifié. En effet, 91% des centenaires français sont âgés d'au plus 103 ans et au 1er janvier la doyenne française avait 118 ans.

Parmi les centenaires français, 14% sont des hommes (4 300). L'Insee explique cette disparité du fait de la mortalité des femmes "plus faible que celle des hommes". L'étude cite le groupe international d'experts en gérontologie, Gerontology Research Group, selon lequel "après 110 ans, les supercentenaires sont presque toutes des femmes".

Vivre en maison de retraite est de plus en plus fréquent au-delà de 90 ans. Si 79% des personnes âgées de 90 ans résident encore à domicile, la moitié des Français âgés de 100 ans ou plus vit en institution. 4% des centenaires vit à domicile en couple, 12% sont logés avec une autre personne, notamment un de leurs enfants, et 33% habitent seuls. Les hommes centenaires vivent plus souvent à domicile, que ce soit seuls ou en couple, que les femmes (respectivement 67% contre 46%). S'ils vivent plus fréquemment en couple (20% des hommes contre 1% pour les femmes), c'est en raison de l'espérance de vie des femmes, plus élevée, selon l'Insee.

76 000 centenaires en France en 2040 ?

L'étude dévoile par ailleurs que "la probabilité de devenir centenaire augmente avec le diplôme" d'éducation. Parmi les femmes âgées de 70 à 75 ans en 1990, 6,6% de celles diplômées du supérieur ont atteint l'âge de 100 ans, contre un peu plus de 3% pour celles qui n'ont pas de diplôme. Chez les hommes, les centenaires "ont été deux fois plus nombreux parmi les diplômés du supérieur que parmi les non-diplômés (3% contre 1,5%)". Cet écart peut s'expliquer du fait du "niveau de vie plus élevé" des personnes diplômées "qui favorise leur accès aux soins" et parce qu'elles "ont moins souvent exercé de métier physique, ce qui réduit leurs problèmes de santé", explique l'Insee.

Cette probabilité de devenir centenaire est également plus forte chez les femmes que chez les hommes. 3% des femmes nées en 1922 sont devenues centenaires en 2022, contre 0,6% des hommes nés en 1922. L'Insee s'attend à ce que cette probabilité augmente dans les années à venir, évoquant un scénario central des projections de population. Selon ce scénario, la France pourrait compter 76 000 centenaires en 2040 et 210 000 en 2070.

*L'Insee s'est basé sur le recensement de la population, réalisé jusqu'en 1999 de manière exhaustive tous les sept à neuf ans, puis depuis 2004 chaque année via des enquêtes de recensement. Les projections de population 2021-2070 "estiment les effectifs de population par sexe et âge au 1er janvier de chaque année en France.