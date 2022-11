Italie : huit morts dans un glissement de terrain sur l’île d’Ischia

En Italie, sur l'île d'Ischia, au moins huit personnes sont mortes après un glissement de terrain dû à de fortes pluies, samedi 26 novembre. Les recherches sont en cours pour retrouver d'éventuels survivants.

Un homme couvert de boue, assis derrière les grilles de son jardin, est un miraculé. Pris au piège dans sa maison de l’île d'Ischia (Italie), il est sauvé in extremis par les pompiers. Sa femme et sa fille restent introuvables. À cinq heures du matin, samedi 26 novembre, un important glissement de terrain s’est produit sur l’île, dans la petite commune de Casamicciola Terme (Italie). Un pan de montagne s’est effondré à cause d’intempéries, et une épaisse couche de boue a envahi la commune de 8 000 habitants.



Des habitations menacent de s’effondrer



Les rues sont méconnaissables. La boue rentre dans les maisons, les voitures sont englouties dans les rues. Un premier bilan fait état de huit morts, mais les secouristes cherchent d'éventuels disparus. Plusieurs habitations fragilisées menacent de s’effondrer. Les habitants sont évacués vers les communes voisines.