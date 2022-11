Coupe du monde 2022 : un match important pour les Bleus face au Danemark

La France affronte le Danemark, pour la seconde journée du Mondial de football, samedi 26 novembre. La qualification pour les huitièmes de finale est en jeu. Le journaliste Simon Ricottier, en duplex du Qatar, fait un point sur l'état d’esprit des Bleus.

Les Bleus affrontent le Danemark, samedi 26 novembre, pour leur second match de poule de la coupe du monde. Bien que favoris, l’équipe de France devra rester vigilante face à une équipe "sous-cotée", comme l’a expliqué son sélectionneur, Didier Deschamps. “Didier Deschamps a raison de se méfier, car le Danemark s’est imposé deux fois contre l'équipe de France cette année en Ligue des Nations”, rappelle le journaliste Simon Ricottier, en duplex de Doha (Qatar).



Tous les Bleus présents à l'entraînement

La sélection du joueur Christian Eriksen n’est pas non plus considéré comme la bête noire de la France. En 1998, les tricolores s’étaient imposés contre la sélection danoise en phase de poule. “En 2018, nous avions fait match nul. Mais à chaque fois nous avions terminé premier de notre groupe et gagné la coupe du monde à la fin”, relève le journaliste. Tous les Français étaient présents à l'entraînement collectif vendredi. Le co-capitaine Raphaël Varane devrait enfin faire son entrée dans la compétition samedi.