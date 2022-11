Coupe du monde 2022 : face au Danemark, la France va devoir "s'imposer" et "ce ne sera pas si simple", avertit Bixente Lizarazu

Les Danois ont battu la France a deux reprises en juin et en septembre 2022.

"Les Bleus peuvent le faire mais il va falloir se méfier", réagit samedi 26 novembre sur franceinfo le consultant football Bixente Lizarazu, avant la rencontre entre la France et le Danemark, à 17 heures, au Mondial de football. Il rappelle que les Danois "nous ont battu il y a peu de temps" et "à deux reprises", en juin (2-1) et en septembre (2-0).

Les récents résultats du Danemark, demi-finaliste du dernier Euro de football, "démontrent que c'est une très bonne équipe, une équipe en forme, qui joue très collectif, qui est bien organisée défensivement, qui est très bien en attaque rapide", prévient Bixente Lizarazu.

"Si on veut se qualifier directement, il va falloir s'imposer et ce ne sera pas si simple contre cette équipe", poursuit le consultant. Selon lui, la France a de bonnes chances d'y croire, après son "très bon match" contre l'Australie (4-1) mais elle doit rester prudente, "se méfier", malgré "la confiance".

Par ailleurs, Bixente Lizarazu juge que le retour de Raphaël Varane "est une bonne nouvelle" à condition "de bien gérer son retour" avec le reste de l'équipe. Le vice-capitaine des Bleus doit retrouver sa place dans le "onze" après sa blessure à la cuisse le 22 octobre. "J'espère que ça va aller pour lui et qu'il apportera son expérience et sa stabilité", ajoute Bixente Lizarazu qui estime que l'attaque actuelle des Français est "très équilibrée et très complémentaire".