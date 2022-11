Coupe du monde 2022 : après une mauvaise entame, les Bleus surclassent les Australiens (4-1) pour leur entrée dans la compétition

L'équipe de France a remporté son premier match dans cette Coupe du monde 2022 face à l'Australie (4-1), mardi 22 novembre, au Qatar. Au regard des derniers résultats des Bleus et des dernières entrées en lice dans la compétition des tenants du titre, ça n'était pas une mince affaire. Comme lors du Mondial 2018, la bande de Didier Deschamps débute par un succès contre les Socceroos. Cette fois, le succès est plus large, grâce à des buts d'Adrien Rabiot, d'Olivier Giroud, auteur d'un doublé qui lui permet d'égaler le record de Thierry Henry en Bleu (51 buts en sélection), et de Kylian Mbappé. Une soirée presque parfaite, si Lucas Hernandez ne s'était pas blessé au genou sur l'ouverture du score des Australiens.