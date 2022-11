DIRECT. France-Australie : suivez le premier match des Bleus à la Coupe du monde 2022 au Qatar

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2022

: L'Australien Joshua Cavallo, qui ne fait pas partie de la sélection nationale, est un des rares footballeurs professionnels ouvertement gay. Hier, il a tancé la Fifa après l'annonce de l'interdiction du brassard "One Love", qui dénonçait notamment les discriminations contre les personnes LGBTQI+. "Vous avez perdu tout mon respect" et "montré que le football n'est pas un endroit pour tous", écrit-il sur Instagram.

: Les Australiens font partie de ceux qui se sont exprimés le plus clairement au sujet de la situation des ouvriers et des personnes LGBTQI+ au Qatar, dans une vidéo mise en ligne fin octobre. Ils déclarent notamment que "la décision d'organiser la Coupe du monde au Qatar a eu pour résultat la souffrance d'un nombre incalculable de travailleurs", et appellent à des réformes dont la décriminalisation des relations entre personnes du même sexe. Voici ce message (en anglais) :





: Les "socceroos" australiens ont aussi annoncé leur composition de départ. Il faudra être un connaisseur pour reconnaître des joueurs dont aucun n'évolue dans un grand championnat (l'attaquant Mitchell Duke, par exemple, joue en D2 japonaise). Mais quatre d'entre eux étaient déjà titulaires en 2018, quand la France avait déjà affronté l'Australie pour son entrée en lice, et avait lutté pour l'emporter 2-1. Voici trois choses à savoir sur l'adversaire de la France.

: Bonsoir @Fouteuse. Je crois que vous mélangez l'ancienne et la nouvelle règle. Depuis 2010, c'est toujours le pays hôte qui dispute le premier match de la Coupe du monde. Auparavant, cet honneur revenait effectivement au tenant du titre : en 2002, par exemple, le Mondial avait débuté par le fameux France-Sénégal.

: Bonsoir FI, d'habitude le match d'ouverture est entre le dernier pays vainqueur et le pays organisateur. Pourquoi la France n'a pas joué contre le Qatar ? Merci à vous et que la France gagne ce soir !

: La composition de l'équipe de France est tombée. Deschamps ne prend pas le risque de titulariser Varane, qui revient tout juste de blessure, et aligne donc Upamecano en compagnie de Konaté. Au milieu, le secteur où cette équipe manque le plus de certitudes, Rabiot et Tchouaméni débutent, associés à un Griezmann qui devrait jouer plus bas qu'à son habitude. Mbappé est à gauche, son côté favori, Dembélé a sa chance à droite et Giroud remplace Benzema en pointe.

: Bonsoir à toutes et à tous ! Je suis avec vous pour suivre le match des Bleus. Oui, je vais donc parler de football une partie de la soirée. Cela n'empêchera pas Thomas de suivre le reste de l'actualité. Si vous voulez lire ce direct sans les messages liés au Mondial, voici comment il faut s'y prendre. Et si vous préférez lire nos articles fouillés sur son organisation au Qatar et les innombrables problèmes qu'elle soulève, c'est par ici.

: Mon collègue Louis Boy me rejoint dans ce direct pour commenter l'entrée des Bleus dans cette Coupe du monde.

: La Pologne de Robert Lewandowski n'a pas réussi à faire mieux que 0-0 contre le Mexique. La star du FC Barcelone a même raté un penalty.

: Bonsoir . Leur deuxième émission est prévue à 10 heures sur la chaîne Twitch de franceinfo. La première est visible ici .

: C'est demain midi le twitch avec messieurs Godon et Godet ?

: "Faut-il politiser le sport ?" Pour répondre à cette question, le Talk de franceinfo, reçoit dès maintenant Nicolas Ksiss-Martov, journaliste pour SoFoot, Louise Audibert, journaliste pour SoFoot et Antonin Deslandes, rédacteur en chef du magazine Caviar.

: C'est l'heure de notre point sur l'actualité :



• Une enquête est ouverte pour assassinat et séquestration car les "premiers éléments semblent se diriger vers un acte prémédité", annonce le procureur de la République d'Arras (Pas-de-Calais). Voici ce que l'on sait sur cette affaire.



• "On est au bord de la guerre civile", alerte la députée Estelle Youssouffa, en référence aux violences qui secouent Mayotte ces derniers jours. De son côté, le maire de Mamoudzou parle de "terrorisme" et demande la mobilisation de l'armée.



• Après la publication de plusieurs articles sur son ex-épouse, Eric Ciotti se défend. L'élu niçois affirme "que ces emplois ont toujours été pleinement exercés, qu’ils étaient connus de tous et en totale cohérence avec sa formation universitaire".



• Les services de sécurité ont perquisitionné un monastère de Kiev soupçonné de liens avec la Russie. Suivez notre direct.



• Tic tac, tic-tac... Plus que deux heures avant l'entrée de l'équipe de France. En attendant, la rencontre entre le Mexique et la Pologne est toujours en cours (0-0).

: C'est parti pour le troisième match de la journée. Le Mexique affronte la Pologne pour la deuxième rencontre très ouverte du groupe C, après le revers surprise de l'Argentine face à l'Arabie saoudite (2-1) ce midi dans cette même poule. (ROBYN BECK / AFP)

: Brassard "One Love", boycott de l'hymne iranien, genou à terre... Franceinfo revient sur ce début très politique de la compétition. (FADEL SENNA / AFP)

: Pas de vainqueur dans ce premier match du groupe D. Le Danemark a été tenu en échec par la Tunisie (0-0), qui aurait même pu arracher la victoire. L'équipe de France pourrait donc s'emparer seule de la tête de sa poule en cas de succès ce soir contre l'Australie. (NATALIA KOLESNIKOVA / AFP)

: C'est l'heure d'un nouveau point sur l'actualité :



• L'émotion est toujours palpable après le meurtre d'un employé des finances publiques dans le Pas-de-Calais hier soir. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a "demandé à ce que demain, à midi, un hommage soit rendu dans l'ensemble des services de finances publics".



• Cumul d'emplois, soupçons de conflit d'intérêts... On vous résume ce que l'on sait des accusations qui visent Caroline Magne, ex-femme du député LR Eric Ciotti, candidat à la présidence de son parti.



Fin de la vigilance orange pour la Haute-Corse et les Pyrénées-Atlantiques. Seule la Corse-du-Sud reste concernée par une vigilance orange en raison des risques de vents violents.



Enorme sensation à Doha. Les Saoudiens renversent l'Argentine (2-1) au terme d'un match très disputé. Le coup d'envoi vient d'être donné pour le deuxième match du jour, où les Danois affrontent les Tunisiens dans le groupe D, celui de la France.

: Qui prendra l'ascendant du groupe D ? Le Danemark et la Tunisie s'affrontent à 14 heures pour leur entrée en lice dans ce Mondial 2022. Demi-finalistes du dernier Euro il y a un an et demi, les Danois partent favoris pour cette rencontre. (ULRIK PEDERSEN / NURPHOTO)

: C'est l'heure de notre best-of, voici les contenus qu'il ne fallait pas manquer :



• "On est tous emmerdés." Notre journaliste Thibaud Le Meneec vous explique pourquoi le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale embarrasse La France insoumise.



• Magistrats, avocats et greffiers sont appelés à se mobiliser aujourd'hui contre une "justice au rabais". Notre journaliste Catherine Fournier revient sur la souffrance au travail des magistrats.



• Il a 54 ans... L'occasion d'apprendre 54 choses sur le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.





: Au Qatar, les jours passent et les polémiques s'accumulent en ce début de Coupe du monde. Des spectateurs, essentiellement gallois, ont été interdits d'entrée parce qu'ils portaient des habits arc-en-ciel, lors du match entre les Etats-Unis et le pays de Galles, au stade d'Al-Rayyan.

: Grosse surprise à Doha. Les Saoudiens renversent l'Argentine (2-1) au terme d'un match très disputé. Les Argentins, favoris de la compétition, débutent leur Mondial par une énorme contre-performance. (ODD ANDERSEN / AFP)