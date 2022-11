Italie : à la découverte des châtaignes de Toscane

R. Schapira, C. Napoli, B. Bedarida, V. Parent

En Toscane (Italie), au pied du mont Amiata, l'automne venu, la cueillette des châtaignes bat son plein.

Au pied du mont Amiata, volcan endormi de Toscane (Italie), les châtaigniers s'étendent sur près de 3 000 hectares. Et si les feuilles sont encore accrochées aux arbres, les châtaignes, elles, sont déjà au sol. Depuis le début de l'automne, Mirco Fazzi, l'un des plus gros producteurs de la région, les récolte toute la journée. L'automne, c'est la saison préférée de Mirco Fazzi, car elle réserve toujours son lot de surprises.

Label indication géographique protégée



Pendant ces semaines de récoltes, Mirco Fazzi s'installe dans une maison construite par ses parents dont il a repris l'exploitation. Dans un appentis, Mirco Fazzi fait sécher ses châtaignes au feu de bois et doit veiller sur elles jour et nuit. Après 40 jours à sécher, elles seront transformées en farine. Et pour ne rien perdre de ce qui tombe des arbres, sa compagne termine la cueillette à la main. Les meilleures sont vendues fraîches. Celles du mont Amiata ont le label indication géographique protégée.