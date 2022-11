Électroménager : de plus en plus de personnes préfèrent réparer leurs appareils

Les consommateurs bénéficieront bientôt d’un coup de pouce pour être incités à faire réparer leur machine à laver ou leur téléphone portable.

Réparer plutôt que jeter. En période de crise, tout le monde s’y met. Il n’y a pas de petites économies. Dans un magasin de réparation d’appareils électroménagers, le travail ne s’arrête pas. Il faut savoir tout faire. Selon David Launette, technicien, il s’agit souvent d’un défaut d’entretien car les gens ne lisent pas les notices d’utilisation. Le professionnel a aussi remarqué une évolution des mentalités pour donner une seconde vie aux appareils électroménagers.

L’indice de réparabilité entre en compte

"Il y a eu une prise de conscience, depuis cinq ans on dirait, surtout sur la jeune génération. On n’avait pas ça avant", pense Laurent David, gérant CTER. Les pouvoirs publics ont boosté la tendance avec l’apparition d’un nouvel étiquetage : l’indice de réparabilité. Pour les consommateurs, le prix ne devrait plus être le seul critère pour acheter un appareil électroménager.