Ardèche : la prometteuse saison des châtaignes

Comme des marins pêcheurs, les cueilleurs de châtaignes secouent leurs filets pour récolter le fruit de leur travail. Des feuilles, des bogues, mais surtout des kilos de fruits s’y trouvent. “Si on veut garder la qualité que l’on a aujourd’hui, il faut ramasser vite parce qu’il faut chaud et que la châtaigne est un fruit frais”, soutient Philippe Ranc, castanéiculteur dans une AOP d’Ardèche. L’été dernier sec et caniculaire aurait pu nuire à la récolte, mais les rares orages d'août ont suffi à abreuver le châtaignier.

À chaque taille de châtaigne sa recette

Parfois, il est impossible d’utiliser les filets sur le terrain pentu. Ils s’y prennent alors avec un bâton et gaulent un arbre. Ils viennent taper les bogues, enveloppes protectrices du fruit, accélérant la chute de la châtaigne. Une recette privilégiée selon la taille de chaque fruit. “Les petites servent pour les farines et les crèmes, le calibre moyen est plus pour les grilleurs ou les marchés de Noël et les grosses sont pour les fraîches et les marrons glacés”, explique Benjamin Vignal, castanéiculteur. Car oui, ce ne sont pas des marrons que vous dégustez.